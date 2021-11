Potsdam-Mittelmark

Der mittelmärkische Kita-Elternbeirat will im Kampf gegen die vierte Corona-Welle Taten sehen und die Belastung für Familien möglichst gering halten. In einem Appell an Politik und Verwaltung zeigt der Beirat mehrere Wege auf und legt den Schwerpunkt auf PCR-Pool-Tests mit der sogenannten „Lolli-Methode“, bei der Speichelproben genommen werden. „Wir kommen in den Kitas mit den freiwilligen Tests nicht weiter“, begründet Doreen Recknagel, Vorstandsmitglied im Beirat, diese Überlegung.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie PCR-Pool-Tests funktionieren

Die PCR-Lolli-Proben erfolgen nach Empfehlung des Robert-Koch-Institutes (RKI) zweimal wöchentlich morgens in der Einrichtung. Kinder und Erzieher lutschen für 30 Sekunden an dem Tupfer wie an einem Lolli. Die Tupfer einer Kita-Gruppe werden in einem gemeinsamen Röhrchen gesammelt, beschriftet und ins Labor gegeben. Dort werden die gesammelten Proben als „Pool“ ausgewertet. Diese Methode spare laut RKI Ressourcen, die für regelmäßige Einzeltests nicht ausreichen würden.

Ist das Ergebnis negativ, können alle weiterhin die Einrichtung besuchen. Zeigt der Pool-PCR-Test einen positiven Befund, ist mindestens eine Person infiziert und das Labor informiert das zuständige Gesundheitsamt. Alle in diesem Pool getesteten Personen müssen am Folgetag zu Hause bleiben und eine Einzelprobe nehmen. Diese werden dann erneut ausgewertet. „So hätten wir wenigstens ein Monitoring“, erklärt Doreen Recknagel. Diese Tests würden viel schneller anschlagen und Quarantäne-Anordnungen könnten gezielter ausgesprochen werden.

Verbindliche Tests auch für Mitarbeiter

An Berliner Kitas werde diese Testmethode bereits durchgeführt und auch der Landes-Kita-Elternbeirat befürworte sie, so Doreen Recknagel. Die Kita Potsdamer Schlößchen in Berlin will das Projekt zum Beispiel einführen, wie aus einem Brief an die Eltern hervorgeht, und hat sie bis Freitag, 19. November, um Rückmeldung dazu gebeten. Die Kosten müssten dort noch selbst getragen werden.

Der Kreis-Elternbeirat schlägt abgesehen von der PCR-Pool-Testung dringend vor, die Ausnahmegenehmigungen für die Betriebserlaubnis auszusetzen, mit denen es Kitas ermöglicht, vorübergehend über ihre räumliche Kapazität hinaus Kinder aufzunehmen. „Dadurch sind noch mehr Kinder auf kleinstem Raum in den Einrichtungen“, kritisiert der Elternbeirat. Zudem sollten auch Mitarbeiter dreimal die Woche verbindlich und unabhängig vom Impfstatus getestet werden. Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen, sollten des Weiteren von Beitragszahlungen befreit werden.

Inzidenz der Jüngsten bei fast 400

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Kinder bis vier Jahre in Potsdam-Mittelmark liegt am Freitag bei 383,67 und damit am zweithöchsten in Brandenburg. Nur die Uckermark weist mit 422,41 einen höheren Wert auf. 36 neue Corona-Fälle sind in dieser Altersgruppe im Landkreis nach RKI-Angaben in den vergangenen sieben Tagen hinzu gekommen. Deutlich dramatischer ist die Lage bei den älteren Kindern bis 14 Jahren: in dieser Altersgruppe liegt die Inzidenz inzwischen bei 1965,85.

Von Luise Fröhlich