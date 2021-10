Güterfelde

Der Weg um den Güterfelder Haussee ist ein beliebter Spazierweg. An der dem Dorf zugewandten Ostseite ist er ein feuchter Trampelfad, der unter hohen, efeubewachsenen Bäumen hindurchführt. Der Uferbereich ist Landschaftsschutzgebiet.

Die Vögel zwitschern, in der Ferne ist die Schwanenfamilie unterwegs. Zwischen dem Schilf ragt ein Steg in das flache Wasser. Ein paar Schritte hinter einem vom Alter gezeichneten Holzbungalow steht eine Finnhütte, auch schon aus DDR-Zeiten, aber recht hübsch, soweit sich das durch den Schutzschirm aus Büschen und Bäumen erkennen lässt.

„Nicht betreten“ mit fünf Ausrufezeichen am Schluss

An einem der Bäume ist hoch oben ein blaues Schild befestigt: „Grundstück Privat“, dazu das Symbol eines wachsamen Auges. Am Baum daneben heißt es auf einem in einer Klarsichthülle steckenden Zettel bedrohlich: „Lebensgefahr Privatgrundstück Nicht betreten“, mit fünf Ausrufezeichen am Schluss.

Der inzwischen nur noch sehr schmale Pfad durch das Buschwerk auf der anderen Seite der Sperrung zeigt: Die meisten Spaziergänger ziehen es sicherheitshalber vor, kehrt zu machen, die anderen haben das Flatterband heruntergetreten. Einige wandten sich an Ortsvorsteher Dietrich Huckshold.

Nach seinen Angaben ist der Rundkurs um den See nahezu komplett kein gemeindlicher Weg. Er ist auch kein ausgewiesener Wanderweg. Aber er war offen.

Astbruch als Grund für die Wegsperre

Kürzlich sei nahe der Finnhütte ein Ast von einem großen Baum abgebrochen, berichtet Huckshold. Daraufhin hat der Pächter quer über den Weg Flatterband gespannt und die Beschriftungen an die Bäume genagelt. Bislang hatte er sich darauf beschränkt, die an seinen Garten grenzende Seite rot-weiß zu markieren.

„Die Sperrung ist nicht rechtens“, sagt Huckshold. Das Stahnsdorfer Ordnungsamt befasse sich mit dem Thema.

Der Ortsvorsteher will nicht nur, dass die Verbotshinweise wieder wegkommen, er würde aus dem ganzen Pfad um den See am liebsten einen gemeindlichen Weg machen, was allerdings Geld kostet. So müssten zum Beispiel Maßnahmen zur Verkehrssicherheit ergriffen werden.

Ortsbeirat prüft Studie zum See

Der Ortsbeirat wird sich in Kürze eine Studie zum See als Naherholungsgebiet vorstellen lassen. Auch wenn der Wasserspiegel immer mehr gesunken ist – das Potenzial ist nicht zu übersehen.

Nicht nur, dass im Sommer der Strand voll ist, als im vergangenen Winter zum frischen Schnee auch noch strahlender Sonnenschein kam, hatten sich der Rundweg und die angrenzenden Bereiche als regelrechter Ausflugshit erwiesen. Es gibt auch Internetportale zu Freizeitaktivitäten in der Berliner Umgebung, in denen der See empfohlen wird.

Allerdings hatte schon einmal eine Sperrung für Frust gesorgt, sogar deutlich mehr als jetzt, weil viel mehr Menschen betroffen waren. Vor einem Jahr, ausgerechnet am ersten heißen Sommertag, fanden sich die Besucher vor Flatterbändern wieder. Damals hatte die Gemeinde überraschend das Baden im See verboten.

Hintergrund war ein Urteil in Hessen: Im Jahr 2016 waren drei Kinder in einem Löschteich in Neukirchen ertrunken. Der Bürgermeister wurde wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt. Das zuständige Amtsgericht hatte ihm vorgeworfen, die Verkehrssicherungspflicht für den Löschteich verletzt zu haben.

Für die Kommunen bedeutete das Urteil, dass sie eine Badeaufsicht stellen müssen, wenn sie an einer Badestelle Anlagen wie Toiletten und Umkleidemöglichkeiten geschaffen haben und dadurch der Eindruck entsteht, dass es sich um eine öffentliche Badestelle handelt. Stahnsdorf suchte daraufhin eine Badeaufsicht, fand aber keine.

Baden wieder erlaubt

Dass im Sommer dieses Jahres wieder gebadet werden durfte, war durch ein Gutachten des Parlamentarischen Beratungsdienstes des Brandenburger Landtags möglich geworden. Dem Papier zufolge genügt es, wenn die Gemeinde durch Beschilderung darauf aufmerksam macht, dass jeder auf eigene Verantwortung badet. Davon abgesehen: Das behördliche Badeverbot im Sommer 2020 war weitestgehend ignoriert worden.

Von Stephan Laude