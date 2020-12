Perspektive 2030: Potsdam-Mittelmark sehr gut, Brandenburg/Havel okay 

Brandenburg/H

Die Wachstumsprognose für Brandenburg an der Havel ist bis zum Jahr 2030 gar nicht so schlecht. Im benachbarten Landkreis Potsdam-Mittelmark ist sie sogar ausgesprochen gut.

Zu dieser Einschätzung kommt das Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos, das für das Handelsblatt eine Wachstumsprognose bis zum Jahr 2030 errechnet und bis auf Landkreisebene heruntergebrochen hat.

Unter der Überschrift „ Deutschland nach Corona – welche Regionen am besten aus der Krise kommen, bildet das Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos auf drei Deutschland-Landkarten ab, wie die 401 deutschen Landkreise und kreisfreien Städte sich mutmaßlich im laufenden Jahrzehnt entwickeln werden.

Plätze im Mittelfeld

Bei verschiedenen Analysen der Wirtschaftskraft aller Städte und Kreise hat Brandenburg an der Havel in der Vergangenheit zumeist eher ungünstig abgeschnitten. In der erwähnten Wachstumsprognose sieht es dagegen besser aus. Die Havelstadt landet im deutschlandweiten Vergleich im Mittelfeld, wenn auch im etwas schwächeren.

Bezogen auf die Entwicklung der Bruttowertschöpfung erwartet Prognos für Brandenburg an der Havel in den kommenden zehn Jahren ein Plus von 7,84 Prozent. Damit liegt die Stadt deutschlandweit auf Rang 242 bei 401 bewerteten Kreisen und Städten.

Mit Potsdam-Mittelmark kann Brandenburg an der Havel allerdings nicht mithalten. Die Bruttowertschöpfung im Nachbarkreis geht nach den Prognos-Berechnungen um 11,84 Prozent nach oben. Das ist bundesweit Rang 62.

Rückgang von Erwerbstätigen

Der deutschlandweit zu erwartende Rückgang von Erwerbstätigen trifft die heimische Region den Angaben zufolge weniger als viele andere Städte und Kreise in Deutschland. Für Potsdam-Mittelmark ergibt sich ein Minus von nur 1,88 Prozent (Rang 50).

Für Brandenburg an der Havel wird ein Minus von 6,02 Prozent (Rang 230) erwartet, berichtet Olaf Arndt, Vize Direktor und Bereichsleiter Standort und Region in der Bremer Prognos AG.

Gewinner Rostock , Verlierer Suhl

Beim Thema Bevölkerungsentwicklung muss die Stadt Brandenburg mit einem leichten Rückgang um 1,02 Prozent (Rang 220) bis 2030 rechnen. Potsdam-Mittelmark kann sogar mit einem Bevölkerungswachstum im gleichen Zeitraum rechnen. Das dort von Prognos erwartete Plus von 3,08 Prozent bedeutet im Deutschlandvergleich Rang 66.

Als großen Gewinner des kommenden Jahrzehnts sieht das Wirtschaftsinstitut Rostock. Und nirgends sieht Prognos die Wachstumsaussichten so düster wie im thüringischen Suhl.

Von Jürgen Lauterbach