Schiffe, Bier oder Kletterbaum: Ausflugstipps für Pfingsten in Potsdam

Potsdam

Das Pfingstwochenende steht vor der Tür und mit angenehmen Temperaturen bis zu 21 Grad erweckt es bei manch einem die Frühlingsgefühle. Das Beisammensein am Pfingstfeuer und Ausflüge in größeren Gruppen sind noch nicht erlaubt.

Dennoch gibt es an Pfingsten in Potsdam und Umgebung einiges, was man in kleinem Kreis oder mit der Familie unternehmen kann.

Grillgenuss im Forsthaus Templin

Forsthaus Templin: frisch gezapftes Bier aus eigener Produktion. Quelle: Stefan Gloede

Das Forsthaus Templin mit der Braumanufaktur baut für Gäste an den Pfingstfeiertagen seinen Grill und den Räucherturm auf. „Die Veranstaltungen, die wir eigentlich geplant haben, müssen wir leider ausfallen lassen“, erzählt Thomas Köhler, einer der beiden Geschäftsführer, „wir wollen es den Leuten mit frischen Sachen vom Grill und mit Geräuchertem trotzdem schön machen.“

Die Tische im Außen- und Innenbereich des Forsthauses stehen weit auseinander. Ein Wartebereich für Gäste wurde aufgebaut. „Unsere Kellner holen die Leute dort ab und geleiten sie zu Tisch, dort wird dann die Bestellung aufgenommen und nach der Zahl der Hausstände gefragt.“ Bei zwei verschiedenen Hausständen gewähre man genügend Abstand zwischen den Personen.

Das Forsthaus sei gut auf alle Vorlagen vorbereitet und freue sich auf die Pfingsttage mit seinen Gästen. „Wer nicht hier bleibt, der kann an unserem Stand auch gekühltes Bier mitnehmen“, erzählt Thomas Köhler. Reservierungen seien nicht zwingend notwendig, Küchenschluss ist 20.30 Uhr.

Barfuß durch Beelitz-Heilstätten

Kribbeln unter der Sohle: Barfuß-Pfad. Quelle: Johanna Uminski

Der Barfußpark in Beelitz-Heilstätten hat wieder geöffnet und freut sich auf neue Besucher während der Feiertage. Zwischen 10 und 19 Uhr können Besucher zu Pfingsten einen Tag in der Natur genießen. „Unser Park ist groß“, erzählt Geschäftsführer Thomas Müller-Braun, „ganze drei Kilometer Barfußweg kann man momentan wieder begehen und wir sind sogar dabei, weitere Strecken zu bauen.“

Bei Hunger nach geschaffter Wanderung können Besucher sich an Bratwurst und Steak vom Grill erfreuen. Im Umgang mit den Mitarbeitern des Parks und untereinander gelten dabei die Abstandsregeln. Wem die Strecke im Park nicht genügt, der kann den Ausflug mit einer Radtour verbinden. Etwa 23 Kilometer kann man mit dem Rad von Potsdam bis nach Beelitz-Heilstätten zurücklegen. Und nach solch einer Strecke am Wochenende hat man sich die Bratwurst wohl verdient.

Klettern im Abenteuerpark Potsdam

Hoch inaus im Abenteuerpark Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Seit kurzem sind Kletter- und Boulderangebote unter freiem Himmel wieder erlaubt. Wer an den Feiertagen hoch hinaus will, kann den Abenteuerpark Potsdam in der Albert-Einstein-Straße besuchen. Dieser durfte nach langem Warten in die neue Saison starten. Ob Kind oder Erwachsener, Newcomer oder Experte- die zehn verschiedenen Parcours mit Höhen bis zu zwölf Metern ermöglichen allen Besuchern das Klettern im Grünen.

Die Tickets für den Kletterspaß können online gebucht und bezahlt werden. Seit der Wiedereröffnung ist zudem das Tragen von Kletterhandschuhen und Mitführen von Mund-Nasen-Bedeckungen Pflicht. Für genügend Abstand zwischen den Besuchern sorgen Markierungen und ein neues Leitsystem. Der Abenteuerpark liegt nur 800 Meter entfernt vom Potsdamer Hauptbahnhof und an den Pfingstfeiertagen von 11 bis 19 Uhr für Besucher geöffnet.

Rundfahrten auf der Havel

MS Sanssouci, Flagschiff der Weißen Flotte Potsdam, vor dem Schloss Babelsberg Quelle: Weisse Flotte

Die Weiße Flotte Potsdam beginnt ab dem 28,Mai wieder mit täglichen Schlösser- und Havelseenrundfahrten. An Pfingsten können Besucher die Stadt vom Wasser aus erkunden und auf dem Sonnendeck die Aussicht genießen. Für die Sicherheit auf den Schiffen sorgen neue Verhaltensregeln. „Die Besucher müssen beim Aufsteigen und Absteigen, sowie beim Toilettengang eine Maske tragen“, erzählt Inés Lehmann, eine Mitarbeiterin der Weißen Flotte. So soll die Ansteckungsgefahr in engeren Bereichen der Schiffe verringert werden.

„Am Platz dürfen die Masken aber auch wieder abgenommen werden. Dort ist für genügend Abstand zwischen allen Besuchern gesorgt.“ Tische und Stühle stehen weit auseinander, zusätzlich wurden die möglichen Besucherzahlen verringert. Auf der Website der Weißen Flotte können Tickets für die Fahrten online gebucht werden. Wer Potsdams schönste Seiten lieber bei Dämmerung kennenlernen möchte, den nimmt die Flotte mit zur abendlichen Wannseerundfahrt. „Diesmal jedoch ohne die Gastronomie und Musik, wir halten uns an alle Regeln und sind immer wieder froh, wenn unsere Gäste das auch tun.“

Abkühlen im Freibad

So warm wird es noch nicht, aber das Waldbad Templin öffnet am Freitag. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Potsdamer Freibäder dürfen am Freitag wieder eröffnen. Im Waldbad Templin und im Strandbad Bad Babelsberg sind Besucher bald wieder von täglich von 9 bis 20 Uhr willkommen. Die Öffnung der Bäder ist mit strengen Sicherheitsregelungen verbunden. Der Ticketverkauf für entspannte Stunden am See geschieht nur noch online, die Daten der Badegäste werden für den Fall einer Ansteckung gespeichert.

Zudem wurden für beide Strandbäder Besucherobergrenzen festgelegt. Dadurch soll zwischen den einzelnen Liegeplätzen der Besucher ein Abstand von fünf Metern gewährleistet werden. Auch gibt es feste Zeitfenster für die intensive Reinigungen der Anlagen und weitere Sicherheitsvorkehrungen, wie etwa die Maskenpflicht bei Benutzung sanitärer Anlagen und im Kiosk.

Weitere Tipps:

Minigolfanlage in der Viereckremise: Öffnungszeiten an Pfingsten ab 11 Uhr, die letzte Schlägerausgabe geschieht um 17.30 Uhr

Falkenhof-Waldhaus Potsdam: ist an den Pfingstfeiertagen von 10 bis 16 Uhr für Besucher geöffnet und bietet eine Greifvogel-Show

Spargel- und Erlebnishof Klaistow: Der Hof ist für Besucher den ganzen Tag frei zugänglich. In den Geschäften kann von 9 bis 18 Uhr gestöbert werden. Die Gastronomie öffnet von 11 bis 21 Uhr.

Von Mirja Gottschalkson