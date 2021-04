Potsdam-Mittelmark

Die Beschlussvorlage 2021/270 „Gemeinschaftsunterkunft Schmerwitz“ wird wohl im Reißwolf landen. Die Kreisverwaltung von Potsdam-Mittelmark ist erneut mit ihren Plänen gescheitert, in dem kleinen Flämingdorf ein riesiges Heim für Geflüchtete einzurichten. Auch der zweite Anlauf ging daneben. Der Sozialausschuss des Kreistages stimmte am Donnerstagabend geschlossen gegen das Papier und verabschiedete stattdessen zwei eigene Anträge. Diese sehen nun die Unterbringung von maximal 48 Geflüchteten in Wohnungen vor. Dafür hatten sich auch die Schmerwitzer ausgesprochen, die sind nämlich sehr engagiert in der Flüchtlingshilfe.

Das Ansinnen des Kreises, in einem Ort mit 250 Einwohnern ein Heim für fast ebenso viele Asylbewerber einzurichten, ist jedoch reichlich absurd. Die ersten Pläne der Kreisverwaltung am Jahresanfang sahen aber genau das vor. Doch auch die nun abgelehnte abgespeckte Variante, die immer noch 100 Bewohner in einer Massenunterkunft favorisiert, mutet reichlich abenteuerlich an. Denn in Schmerwitz leben ja schon 25 Geflüchtete, und die Einwohner tun sehr viel für deren Integration.

Für die Kreisverwaltung ist die wiederholte Ablehnung des Projektes „Gemeinschaftsunterkunft“ eine echte Klatsche. Bemerkenswert dabei ist die Tatsache, dass auch die SPD-Fraktion sich geschlossen gegen das Vorhaben ausspricht und damit auf direkten Konfrontationskurs zu ihrem Parteifreund und Landrat Wolfgang Blasig geht. Läuft da etwas aus dem Ruder?

Von Hermann M. Schröder