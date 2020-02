Mittelmark

Der Fahrer eines Sattelzuges stellte am frühen Mittwochmorgen fest, dass auf der Fahrerseite seines Aufliegers an zwei Stellen die Plane aufgeschlitzt wurde. Er hatte sein Fahrzeug am Dienstagabend auf dem Rastplatz „ Fläming West“ an der Autobahn 9 geparkt.

In der Nacht hatten Unbekannte dann die Plane aufgeschnitten, um die Ladung des Sattelzuges ausfindig zu machen. Diese war aber für die Täter offenbar uninteressant – es wurde nichts gestohlen.

Der 57-jährige Fahrer gab gegenüber der Polizei an, in der Nacht nichts Ungewöhnliches bemerkt zu haben. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Eine Strafanzeige wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls wurde aufgenommen.

Von MAZonline