In der Nacht zu Mittwoch waren auf mehreren Autobahn-Rastplätzen Planenschlitzer unterwegs – unter anderem auch auf dem Rastplatz „ Fläming West“ an der Autobahn 9 in Richtung Leipzig.

Demnach haben die Täter die Ware eines Lkws, die sich auf mehreren Paletten befand, gestohlen. Der Wert des Diebesgutes ist nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Bandendiebstahls.

Denn auch auf der Autobahn 2, sowohl in Richtung Potsdam als auch in Richtung Magdeburg, haben sich ähnliche Vorfälle ereignet. Bei insgesamt 16 Lastern wurden Planen aufgeschlitzt, jedoch nichts gestohlen.

