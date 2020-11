Mittelmark

In der Nacht zu Mittwoch haben erneut Planenschlitzer Rastplätze an den Autobahnen 2 und 10 unsicher gemacht. So versuchten die Täter zunächst, am Rastplatz Buckautal von drei Lastwagen Ladung zu stehlen. Zeugen beobachteten dies und alarmierten die Polizei. Doch obwohl selbst ein Fährtenhund und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kamen, gelang den Unbekannten die Flucht.

Am Rastplatz Michendorf-Nord an der Autobahn 10, dem südlichen Berliner Ring, stahlen Unbekannte 18 Paletten mit Flachbildfernsehern von einem Lastwagen, den sie zuvor aufgebrochen haben. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Anzeige

Einen weiteren beschädigten Lastwagen entdeckten Polizisten bei einer Streifenfahrt auf dem Parkplatz Wendgräben an der Autobahn 2. Dort war die Plane an mehreren Stellen aufgeschlitzt worden, es fehlte von der Ladung jedoch nichts.

Von MAZ