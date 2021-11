Potsdam

Eine tragische Unglücksmeldung kam am Montagabend von der A10, dem westlichen Berliner Autobahnring. Dort hatte sich ein schwerer Unfall ereignet.

Nach vorliegenden, noch nicht bestätigten Informationen ist ein Motorradfahrer dabei so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unglücksstelle verstorben ist. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Straßenmeisterin sind vor Ort.

Offenbar war der Krad-Fahrer gegen 20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Phoeben und Leest in Fahrtrichtung Hamburg in die falsche Richtung aufgefahren. In der Folge wurde er von einem Lkw erfasst.

Die Autobahn ist derzeit in Richtung Hamburg gesperrt. Der Verkehr wird ab der Abfahrt Phoeben abgeleitet. Der Verkehr muss sich durch Werder zwängen, um dann zur Anschlussstelle Leest zu kommen. Ortskundige sollten das Gebiet weiträumiger umfahren.

Von MAZonline und Julian Stähle