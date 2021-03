Potsdam

In der Nacht zu Freitag war es so frostig – mit Schneefall – dass die Autobahn A115 zwischen der Berliner Landesgrenze und Potsdam-Drewitz zur Rutschbahn wurde. Es kam zwischen 6 und 7 Uhr zu Unfällen.

Eine verletzte Autofahrerin

In Richtung Autobahndreieck Nuthetal ereignete sich sowohl ein sogenannter Alleinunfall mit nur einem Fahrzeug als auch ein Unfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Dabei blieb es glücklicherweise bei Blechschäden. Die Fahrbahn war vorübergehend für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge gesperrt.

Auf der Gegenfahrbahn in Richtung Berlin musste die Polizei zu fünf Unfällen. Die Fahrer hatten auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle verloren und die Autos gerieten ins Schleudern. In vier Fällen waren die Autos von der Fahrbahn geschlittert und dann liegen geblieben. Doch bei einem Unfall fuhren vier Fahrzeuge gegeneinander. Eine 19-Jährige, die dabei mit ihrem Auto gegen die Leitplanke geprallt war, wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sonst wurde niemand verletzt. Auch diese Fahrbahn war kurzzeitig gesperrt.

Die Polizei schätzt den insgesamt entstandenen Schaden auf mehrere Zehntausend Euro. Sie warnt in diesem Zusammenhang aktuell vor glatten Straßen gerade in den Morgen- und Abendstunden.

