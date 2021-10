Polizei berät zu Schutz gegen Einbrüche

Potsdam

Die Polizeiinspektion Potsdam nimmt den Tag des Einbruchschutzes am 31. Oktober zum Anlass, um in der Region Bürger zu beraten. Folgende Termine sind in den kommenden Tagen geplant:

Montag, 1.11., 10 bis 14 Uhr: Toom-Baumarkt, Potsdam, Großbeerenstraße 123-125

Dienstag, 2.11., 10 bis 12 Uhr: Rathausmarkt, Kleinmachnow, Adolf-Grimme-Ring

Mittwoch, 3.11., 10 bis 14 Uhr: Bahnhofspassagen, Potsdam, Babelsberger Straße 16

Montag, 8.11., 10 bis 14 Uhr: Hornbach-Baumarkt, Marquardt, Am Friedrichspark 101

Dienstag, 9.11., 10 bis 14 Uhr: Hellweg-Baumarkt Geltow, Hauffstraße 41

Mittwoch, 10.11., 10 bis 14 Uhr: Pflanzenkölle, Teltow, Asternstraße 2

Donnerstag, 11.11., 10 bis 14 Uhr: EKZ Werderpark, Werder, Auf dem Strengfeld 6

Freitag, 12.11., 09 bis 13 Uhr: Selgros-Markt, Stahnsdorf, Ruhlsdorfer Straße 76

Von MAZonline