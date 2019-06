Michendorf

Gegen einen unehrlichen Finder ermittelt die Polizei seit Dienstagmittag. Eine Frau war auf der Autobahn auf dem Weg nach Berlin und hatte einen kurzen Stopp am Rasthof Michendorf eingelegt. Auf der Toilette vergaß die Frau ihre Handtasche mit viel Bargeld und persönlichen Dokumenten. Sie bemerkte es erst nach der Abfahrt und kehrte an der nächsten Ausfahrt um. Die Tasche war aber weg. Auch eine Suche in der näheren Umgebung half nicht.

Verlorene Summe fand sich bei einem Verdächtigen

In ihrer Not wandte sich die Frau an die Polizei, die sofort ermittelte. Beamte schöpften bei einer Befragung Verdacht gegen einen 47-Jährigen. Bei der Durchsuchung seiner Sachen fand sich ein vierstelliger Bargeldbetrag, der dem Verlust der Frau entsprach und über dessen Herkunft der Mann keine genauen Angaben machen konnte. Weitere Gegenstände oder die Tasche fanden sich zunächst nicht. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Fundunterschlagung gegen den Mann aufgenommen und den Bargeldbetrag sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Von MAZonline