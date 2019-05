Neuseddin

Einen Zigarettendieb stellte die Polizei am Dienstagmorgen. Der 41-Jährige wollte die Zigaretten zunächst in einer Tankstelle und ein Feuerzeug an der Neuseddiner Pappelallee mit seiner Bankkarte zu bezahlen. Doch das misslang. Der Verkäufer (25) forderte die Ware zurück, doch der 41-Jährige flüchtete.

Als der Mitarbeiter ihn aufhalten wollte, schlug der Täter ihm ins Gesicht. Die Polizei folgte den Hinweisen des jungen Mannes und stellte den Dieb. Zudem wies ein Atemalkoholtest dem Verdächtigen 2,6 Promille nach. Es gab eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls.

Der Mann wurde daraufhin bis zur Ausnüchterung und ersten Befragung zum Tathergang in Polizeigewahrsam genommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er aus dem Gewahrsam entlassen.

Von MAZonline