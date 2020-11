Kienwerder

In der Friedensstraße von Kienwerder in Potsdam-Mittelmark ist am nächtlichen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr ein 26-jähriger Einwohner mit Marihuana erwischt worden. Er war in eine Personenkontrolle der Polizei geraten, der der typische Geruch des Rauschgiftes auffiel. Bei der Durchsuchung des jungen Mannes und seiner Sachen wurde eine geringe Menge Marihuana gefunden.

Von maz-online/ rai