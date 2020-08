Bad Belzig

In den mittelmärkischen Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge und Asylbewerber gärt es weiter. Nach einer Rebellion im Übergangswohnheim in Stahnsdorf vor wenigen Tagen, mussten am Sonntagnachmittag Polizisten die Ruhe im Asylbewerberheim in Bad Belzig wiederherstellen. Dort war die Lage eskaliert, als ein positiv auf Covid-19 getesteter Mann in die vom Landkreis eingerichtete Isolierstation nach Teltow gebracht werden sollte.

Einsatzkräfte aus der Polizeidirektion West vor dem Asylbewerberheim in Bad Belzig. Quelle: Julian Stähle

Dazu kam es zunächst nicht, weil sich die Person weigerte in das Fahrzeug des Rettungsdienstes einzusteigen. Andere Bewohner der Einrichtung solidarisierten sich mit dem Asylbewerber und gingen verbal gegen die Mitarbeiter vor. Schließlich wurde die Polizei alarmiert. „Um die Ruhe im Objekt wieder herzustellen, haben wir Beamte aus der gesamten Polizeidirektion West in Bad Belzig zusammengeführt. Inzwischen hat sich die Lage beruhigt. Die betreffende Person konnte nach Teltow abtransportiert werden. Niemand wurde handgreiflich, keine Person ist verletzt“, teilte die Polizei in Brandenburg am Abend der MAZ mit.

Beamte der Polizeidirektion West waren am Sonntagnachmittag unter Vollschutz im Asylbewerberheim Bad Belzig im Einsatz. Quelle: Julian Stähle

Für den Eigenschutz waren die Beamten in gelben Vollschutzanzügen im Einsatz. Es handelt sich um Einmalbekleidung, die nach dem Tragen fachgerecht entsorgt wird, so die Polizei. Schon Ende Juli mussten mehr als 20 Polizisten zu einem Übergangswohnheim nach Stahnsdorf mit 263 Bewohnern ausrücken, weil die Bewohner gegen die dort angeordnete Quarantäne protestiert hatten. Mitarbeiter und Wachschutzleute berichteten von einem Bedrohungsszenario. Dort sollten mehrere positiv getestete Personen nach Teltow in eine Isolierstation gebracht werden.

Die Polizei kann unter Vollschutz die Lage beruhigen. Quelle: Julian Stähle

Wie lange die Ruhe im Asylbwerberheim in Bad Belzig hält, ist ungewiss. Nach zunächst zwei Coronafällen wurde über ein Gebäudetrakt eine zweiwöchige Quarantäne verhängt. Es folgte ein Massentest, bei dem weitere infizierte Personen festgestellt wurden. Für diese Fälle hat der Landkreis in einem Teltower Flüchtlingsheim einen speziellen Corona-Isolierbereich eingerichtet.

Von Frank Bürstenbinder