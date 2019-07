Teltow

Der 58-jährige Michael K. aus Kleinmachnow wird seit Mittwochnachmittag vermisst. Der geistig Behinderte lebt in einer Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Tagsüber arbeitet Michael K. in einer Behindertenwerkstatt im Ort.

Er kam nicht bei seiner Arbeitsstelle an

Er verließ am Mittwochmorgen gegen 5.45 Uhr die Einrichtung, um zur Arbeitsstätte zu fahren. Doch er kam nicht an. Dorthin benutzt er täglich den Linienbus. Michael K. hat gelernt, die Strecke gut allein zu bewältigen. Aber er findet sich außerhalb des gewohnten Arbeitsweges nicht zurecht. Gegen 13 Uhr warteten auch die Betreuer vergebens auf seine Rückkehr.

Vermisster nimmt regelmäßig Medikamente

Michael K. muss regelmäßig Medikamente einnehmen. Bislang konnte er nicht gefunden werden. Der Vermisste ist etwa 1,90 Meter groß, von normaler Statur und hat kurzes graues Haar. Der Brillenträger war mit einem langärmligen, dunkelblau-rot gepunkteten Hemd bekleidet. Außerdem trug er dunkelblaue Jeans und Weste, schwarze Lederschuhe sowie ein weißes Käppi.

Hinweise bitte an die Polizei

Die Polizei bitte um Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat Michael K. seit Mittwochvormittag gesehen? Oder weiß, wo er sich derzeit aufhält? Hinweise bitte an die Polizei in Potsdam unter Telefon 0331/5 50 80 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Von MAZonline