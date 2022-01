Rädel

Ein 13 Jahre altes Mädchen aus dem Kloster Lehniner Ortsteil Rädel wird vermisst. Die Polizei sucht nach Chiara und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Seit den Mittagstunden des 29. Dezember wird die 13-jährige Chiara L. vermisst, teilt die Polizeidirektion an diesem Montag mit. Das Mädchen wurde zuletzt am Mittwoch gegen 11.25 Uhr in der Hauptstraße in Rädel gesehen.

Chiara L. wird folgendermaßen beschrieben: etwa 1,55 Meter groß, 45 bis 50 Kilogramm schwer, blonde schulterlange Haare, graue Winterjacke, dunkelblaue Adidas-Hose mit weißen Streifen, weiße Schuhe.

Das Mädchen leidet an einer Krankheit

Das Mädchen leidet laut Polizei an einer Erkrankung. Daher sei nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Umfangreiche, sofort eingeleitete Suchmaßnahmen der Polizei, unter anderem in einem Waldstück, haben bislang nicht zu dem Mädchen geführt. Als mögliche Aufenthaltsorte sollen Falkensee, Berlin oder Dresden in Betracht kommen.

Die Polizei bittet dringend Zeugen, die die Vermisste gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, sich bei der Polizeiinspektion Brandenburg unter 03381/560-0 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.

Von MAZ-online