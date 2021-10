Michendorf

In der Potsdamer Straße von Michendorf ist es am Samstagmittag zu einer Unfallflucht gekommen, in deren Folge der Fluchtfahrer inhaftiert wurde.

Wie die Polizei am Sonntag vermeldete, ereignete sich der Unfall gegen 11:15 Uhr. Ein Zeuge informierte, dass der Verursacher weiterfuhr, ohne anzuhalten. Gleichzeitig konnte er Typ, Farbe, Kennzeichen und Fluchtrichtung des Fahrzeuges mitteilen. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Fahrer mit dem Auto angehalten und kontrolliert werden. Der 36-Jährige hatte keine Fahrerlaubnis und stand er mit 2,39 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss. Eine Blutprobe wurde angeordnet und durch einen approbierten Arzt entnommen.

Eine weiterführende Prüfung des Beschuldigten ergab, dass er aufgrund eines Haftbefehles gesucht wird. Nach erfolgter Festnahme vor Ort wurde er in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht.

Von maz-online/rai