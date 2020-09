Brandenburg/H

Betrüger haben am Donnerstag mindestens fünf Mal versucht, von älteren Menschen in Potsdam-Mittelmark und in der Stadt Brandenburg Geld zu erschleichen. So riefen sie eine 78 Jahre alte Brandenburgerin an. Die Anruferin gab sich als Enkeltochter aus, die wegen eines Unfalls dringend Geld benötige. Die Brandenburgerin legte auf und rief ihre Tochter an. Diese alarmierte die Polizei.

Ähnliche Versuche ereigneten sich nach Polizeiangaben in Netzen, Wusterwitz und zwei Mal in Neubensdorf. Die Polizei warnt daher eindringlich, auf diese Betrugsmasche hereinzufallen. Sie rät, sich am Telefon nicht ausfragen zu lassen und immer Rat von einer vertrauten Person oder der Polizei einzuholen. Wenn eine Geldübergabe schon vereinbart ist, soll dringend die Polizei vor dem Übergabetermin über die Notrufnummer 110 alarmieren.

Von MAZ