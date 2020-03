Werder (Havel)

In Töplitz in Werder ( Havel) machten unbekannte Einbrecher ungewöhnliche Beute. Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen wurde die Zugangstür zu einer Lagerhalle in einem Landwirtschaftsbetrieb aufgehebelt und ein Mini-Traktor gestohlen.

Die Verdächtigen durchsuchten die Lagerhalle und nahmen Elektrogeräte sowie einen Mini-Traktor der Firma Kubota mit. „Mini“ bedeutet in diesem Fall nicht einen tragbaren Traktor. Der Kubota B1610 D ist zwei Meter lang und mehr als 500 Kilogramm schwer. Die meisten Modelle sind orangerot und damit recht auffällig. Der Traktor hat das Kennzeichen PM-R 60.

Die Polizei hat Spuren sichern können und den Traktor des Bauern zur Fahndung ausgeschrieben. Der Gesamtschaden für den Landwirt belaufen sich auf mehrere Tausend Euro.

