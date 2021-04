Bad Belzig

„Pressestelle Metzler, guten Tag!?“: Wer die 91 208 in Bad Belzig wählt, hat gleich die Stimme von Potsdam-Mittelmark am Apparat. Freundlich, abwartend. Sie ist es gewohnt, mit Fragen konfrontiert zu werden. Wer bei ihr anruft, hat meistens viele und will eine rasche Antwort, am besten gleich, so ist das mit den Journalisten.

Andrea Metzler (58) leitet die Pressestelle im Landratsamt. „Ich bin die Sprecherin der Kreisverwaltung, nicht des Landrates“, stellt sie lächelnd klar. „Darauf lege ich viel Wert.“

Doch natürlich leiht sie auch Landrat Wolfgang Blasig (SPD) ihre Stimme. Und sie schreibt Reden und Grußwörter für den Verwaltungschef. Die Dienstwege zu Blasig sind kurz, Metzler sitzt gemeinsam mit ihrem Kollegen Kai-Uwe Schwinzert im gleichen Haus in der Niemöller Straße 1.

Wenn Landrat Wolfgang Blasig (SPD) eine Rede hält, stammt diese oft aus der Feder von Andrea Metzler. Quelle: Rüdiger Böhme

Ist das nicht ein undankbarer Job, wenn man für jemand anderen die Grußwörter schreibt, und der dann den Beifall erhält? „Nein, es macht mir Spaß, und es sind die unterschiedlichsten Themen, in die man sich einarbeiten muss“, sagt Andrea Metzler. „Der Landrat hat oft ein Lob parat.“ Zudem höre sie ja, wie eine Rede ankomme. „Dann freue ich mich, wenn sie gelungen ist.“

Ungewöhnliche Themen sind bei den Reden nicht ausgeschlossen. „Ich habe zum Beispiel mal eine Laienpredigt geschrieben, die der Landrat anlässlich des Jubiläums 500 Jahre Reformation halten musste“, sagt sie. Man brauche dann viel Ruhe, was, in ihrem Job nicht einfach sei.

Verwechselte Rede für den Landrat

Und es passieren skurrile Missgeschicke, über die man erst hinterher lachen kann. So wie bei der verwechselten Rede, die anstelle von Wolfgang Blasig dann seine Teltow-Fläminger Amtskollegin Kornelia Wehlan (Die Linke) bei einer Veranstaltung zum Naturpark Nuthe-Nieplitz versehentlich hielt.

Andrea Metzler hatte das für Blasig bestimmte Werk in der Luckenwalder Pressestelle abgegeben und von dort aus landete es dann irrtümlich in der Rednermappe von Wehlan. „Als ich das merkte, wurde mir ganz anders, aber es war natürlich zu spät, um noch etwas zu retten“, sagt Metzler rückblickend und schmunzelt. „Herr Blasig hat dann improvisiert und am Ende haben wir alle gelacht.“

Viele Krisensituationen erlebt

Doch es gibt auch viele ernste Situationen, in denen niemand zur Heiterkeit neigt. Busunglücke, Waldbrände oder Unfälle mit Gefahrguttransportern gehören dazu. „Wir sind mehrfach geschult worden im Umgang mit Krisensituationen“, berichtet Metzler. Davon ereigneten sich schon einige in Potsdam-Mittelmark.

Das Landratsamt Anfang der 1990er-Jahre, als noch Trabis vorm Haus standen. Quelle: Andrea Metzler

Zu ihrem Beruf ist Andrea Metzler eher zufällig gekommen. Sie hat von 1981 bis 1986 Kulturwissenschaften an der Karl-Marx-Universität in Leipzig studiert und anschließend beim Rat des Kreises Belzig im Bereich Kultur angefangen. „Irgendwann gleich nach der Wende hieß es dann: ’Wir brauchen einen Pressesprecher’“, erinnert sie sich. Die Wahl sei schnell auf sie gefallen. „Ich bin regelrecht ins kalte Wasser geworfen worden.“

Seit 30 Jahren macht Andrea Metzler jetzt diesen Job. „Ich glaube, ich bin eine dienstältesten Pressesprecherinnen im Land.“ Wolfgang Blasig, der 2008 zum Landrat gewählt worden war, ist ihr zweiter Dienstherr. Vorher war es Lothar Koch (SPD). „Ein sehr angenehmer Chef.“

Wer länger mit Andrea Metzler spricht, merkt schnell, dass sie eher aus dem Süden stammt. „Ich bin eine sächsische Frohnatur“, sagt sie. „Habe mich hier aber gut eingelebt.“ Geboren wurde Andrea Metzler in Mittweida (Mittelsachsen), aufgewachsen ist sie im Dorf Höfchen, nahe der Burg Kriebstein. Seit mehr als 30 Jahren ist sie nun in Bad Belzig zu Hause. Sie ist verheiratet – „seit 39 Jahren“ – hat einen Sohn und drei Enkel. Weil ihr Mann zu DDR-Zeiten als Offizier nach Brück versetzt wurde, hat es sie in den Fläming verschlagen.

Interviewwünsche für Funk und Fernsehen

Wie sieht nun ein typischer Arbeitstag der Pressesprecherin von Potsdam-Mittelmark aus? „Ich lese jeden Tag acht Tageszeitungen und erstelle dann den Pressespiegel“, berichtete Andrea Metzler. Nebenher würde schon die ersten Anfragen von Journalisten eintrudeln und Interviewwünsche von Funk und Fernsehen. Dann werden die Reden für den Landrat und dessen Stellvertreter, Christian Stein (CDU) geschrieben.

Es gibt normalerweise viele Außentermine, zu denen sie die beiden Verwaltungschefs begleitet, um auch dort als Ansprechpartnerin für die Presse bereitzustehen. Einweihungen, Jubiläen, Spatenstiche, Grundsteinlegungen, Richtfeste und öffentliche Debatten, zudem noch Pressekonferenzen. „Ich habe wenig Leerlauf, auch wenn manche sich das immer so vorstellen“, so Metzler. Irgendwann, wenn Corona vorbei ist, gibt es auch wieder diese Termine.

Bildbände über Bad Belzig und Potsdam-Mittelmark

Selbst wollte sie nie Journalistin werden, wie sie sagt. Dabei hat Andrea Metzler den Landesverband Brandenburg des Deutschen Journalistenverbandes (DJV) nach der Wende mit aufgebaut. Für etliche Jahre saß sie im Vorstand und hat ehrenamtlich viel Zeit in diese Funktion investiert. Seit einigen Jahren macht sie das nun nicht mehr.

Wie kann sie bei all der Arbeit abschalten? „Mein Hobby ist das Fotografieren“, berichtet die 58-Jährige. Sie hat bereits einen Bildband über Bad Belzig und drei über Potsdam-Mittelmark herausgebracht. Hinzu kommen etliche Fotokalender mit Landschaftsmotiven aus dem Kreis. „Ich liebe die Natur“, sagt Andrea Metzler.

Von Hermann M. Schröder