Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag in Brandenburg: Eine 74-jährige Frau kam mit ihrem Pkw von der B102 zwischen Niemegk und Haseloff von der Fahrbahn ab, woraufhin sie mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum prallte. Dabei wurde die Frau massiv in dem Fahrzeugwrack eingeklemmt.

Das Wrack des Fahrzeugs zeigt das Ausmaß des tragischen Unfalls auf der B102. Quelle: Julian Stähle

Trotz sofortiger Rettungs- und Bergungsaktion der Feuerwehr sowie umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag die Frau noch vor Ort ihren schweren Verletzungen.

Trotz der Maßnahmen zur Rettung der Seniorin verstarb die 74-Jährige noch am Unfallort. Quelle: Julian Stähle

Ein Angehöriger der Frau fuhr mit seinem Fahrzeug direkt vor der Seniorin und musste den Unfall im Rückspiegel mitansehen. Wegen eines Schocks betreuten ihn die Rettungskräften gleich vor Ort.

Warum die Dame von der Bundestraße abkam, soll nun ein Gutachter ermitteln. Die B102 war mehrere Stunden voll gesperrt.

Von Julian Stähle/RND