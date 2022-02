Potsdam-Mittelmark: Biologische Mäusebekämpfung mit XXL-Fallen

Mittelmark

An Bundes- und Landesstraßen sorgen große Plastikkübel an Ansitzstangen für Greifvögel für Gesprächsstoff. „Wir hatten auch schon viele Anfragen“, bestätigt René Jentsch vom Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg. Als Streckenwart kennt er die Aufstellungsorte der Plastikkübel und kann erklären, wieso und warum sie aufgestellt wurden.

Offiziell heißen die Plastikkübel „Göttinger Fangwannen“. Die Bezeichnung Fangwanne erklärt den Hintergrund der Erfindung. Die Plastikkübel sind spezielle Mausefallen, mit denen junge Straßenbäume vor Wurzelfraß durch Wühl- und Feldmäuse geschützt werden sollen.

Die Plastikkübel zur Mäusebekämpfung heißen offiziell „Göttinger Fangwannen". Quelle: Bärbel Kraemer

Von den darin gefangenen Mäusen können dann wiederum Greifvögel fressen, die die Ansitzstangen angeflogen haben. Damit nicht genug. Durch die Aufstellung der XXL-Mausefallen aus Plastik soll der Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln reduziert werden. Kurzum, mit den „Göttinger Fangwannen“ wird eine biologische Mäusebekämpfung am Straßenrand vollzogen.

Mäuse sorgen für große Schäden

Das ist auch bitter nötig. Der Streckenwart erklärt, dass milde Winter und trockene Sommer die Mäusepopulation haben stark wachsen lassen. Von Mäusen unterhöhlte Bankette entlang der Straßen und immer wieder Jungbäume, die aufgrund von Wurzelfraß abgestorben sind, haben das Problem offengelegt.

„Dabei werden die jungen Bäume mit einem Wurzelschutz gepflanzt“, weiß René Jentsch und erklärt, dass der von den Nagern oftmals kurzerhand gleich mit zerfressen wurde. Da lag es nahe, die neu auf den Markt gekommenen Fangwangen auszuprobieren.

180 Exemplare sind seit Herbst 2021 an Neuanpflanzungen entlang der Bundes- und Landesstraßen wie beispielsweise an der B102 zwischen Schwanebeck und Bad Belzig aufgestellt worden. Dass die Technik funktioniert, hat der Streckenwart zwischenzeitlich schon beobachten können.

Über drei kleine Löcher im Bodenbereich der Fangwangen gelangen die Nager in die Wannen, aber nicht wieder heraus. Das verhindern Rückschlagklappen. In den Wannen gefangen, ist ihr Ende spätestens dann besiegelt, wenn Beutegreifer wie Habicht oder Milan auf den für sie gedeckten Tisch aufmerksam werden.

Fiese Falle für die Maus: Hier geht es rein, aber nicht wieder raus. Quelle: Bärbel Kraemer

Damit die Vögel nicht auf den Leittrieben der jungen Bäume sitzen und sie dadurch abknicken und beschädigen, wurden wiederum die Ansitzstangen installiert. An diesen und zusätzlich mit einen schweren Erdanker, sind die Fangwangen befestigt.

Ungeachtet dessen kam es nach Aussage von René Jentsch in der Zwischenzeit bereits zu ersten Diebstählen der neu entwickelten Mausefallen im XXL-Format. Nach Wassersäcken und Bewässerungsringen haben Langfinger damit also auch ein Auge auf die Fangfangen gelegt.

Eine Fangwanne zur Mäusebekämpfung unter einer Ansitzstange für Greifvögel. Quelle: Bärbel Kraemer

Das ist umso bedauerlicher, weil das Straßengrün ohnehin schon gewaltig mit dem Klimawandel und weiteren Schädlingen zu tun hat. René Jentsch erklärt, dass längst nicht nur der Eichenprozessionsspinner und die Miniermotte den Eichen und Kastanien zu schaffen machen, sondern mit Mondvogel, Blausieb und Schwammspinner weitere Raupen unterwegs sind, die die Laubbäume und vor allem die Linden schwächen. Selbst die vor einigen Jahren noch als resistent gegen Schädlinge geglaubten Ulmen haben mit der Zickzack-Ulmenblattwespe einen Gegner bekommen.

Bleibt dem jungen Straßengrün an den Bundes- und Landesstraßen zu wünschen, dass die Fangwannen erfolgreich sind, Wurzelfraß durch Wühl- und Feldmäuse gemindert wird und die Bäume durch die aufwendige Bewässerung während der Sommermonate gestärkt werden, um sich der diversen Raupenarten erwehren zu können. Daran sollten auch die Langfinger denken, die sich entlang der Straßen unerlaubt bedienen.

Rene Jentsch, der seit 15 Jahren als Streckenwart tätig ist, wird die Fangwannen und Ansitzstangen an den 300 Straßenkilometern in seinem Verantwortungsbereich im Auge behalten und beobachten, ob sie sich bewähren.

Steffen Streu, Pressesprecher beim Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, ergänzt, dass 2020 an Landesstraßen insgesamt 1865 junge Straßenbäume gepflanzt wurden. Ferner, dass die Wannen so konstruiert sind, dass Amphibien wie Frösche nicht in die Falle gehen können.

Von Bärbel Kraemer