Stornierungen und fehlende Gäste: Corona-Auswirkungen schon im Gastgewerbe spürbar

Mittelmark

Die Folgen des Corona-Virus machen sich auch im Gastgewerbe bemerkbar. Wie der brandenburgische Ableger des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands ( Dehoga) mitteilt, sei „das Brandenburger Gastgewerbe durch die Corona-Krise erheblich stärker als befürchtet getroffen“.

Eine Blitzumfrage unter den Mitgliedsbetrieben habe ergeben, dass bei 74 Prozent der Betriebe „Umsatzeinbußen in Folge der Corona-Krise“ zu verzeichnen seien. Dies wiederum habe zur Folge, dass die Umsätze durchschnittlich um 26 Prozent einbrechen, so der DEHOGA Brandenburg.

DEHOGA : Bedrohung für Gastgewerbe

Die Absage von Großveranstaltungen führe zu „massenhaften Stornierungen“ sowie ausbleibenden Neubuchungen in Städten, sagt Olaf Schöpe, Präsident des Dehoga Brandenburg. „Mittlerweile bedroht die Corona-Krise das Gastgewerbe flächendeckend“, so Schöpe.

Leere Betten würden auch leere Restaurants bedeuten und somit zu dauerhaften Folgeschäden für den Tourismus führen. Der Dehoga-Präsident ist sicher: „Auswirkungen wird dies auf alle Akteure im ländlichen Raum haben.“

Gemischtes Stimmungsbild

Ein Stimmungsbild in Potsdam-Mittelmark ergibt, dass einige Betriebe derzeit durchaus die Auswirkungen der Corona-Krise spüren, andere wiederum weniger oder gar nicht. „Wir haben auf jeden Fall Einbrüche“, sagt Christian Rex vom Kuhlowitzer Paulinenhof. In etwa 15 bis 20 Prozent der Fälle gebe er derzeit Stornierungen.

Das sei auch die einzig messbare Größe – „wir können ja nicht messen, was nicht gebucht wird“, so der Hotelchef. Dennoch gebe es ein Gefühl der Verunsicherung unter den Gästen. Das Seminarhotel selbst informiere die Mitarbeiter regelmäßig über entsprechende Verhaltensweisen und hygienische Vorschriften.

Personal entsprechend instruiert

Das Ferien-Hotel Fläming in Niemegk bemerkt derzeit keine derartigen Einbrüche, verzeichnet jedoch „vereinzelte Absagen“, wie Angelika Janke sagt. Außerdem würde es derzeit zu Nachfragen kommen, ob und wie man eventuell stornieren könne, so die Hoteldirektorin. Das Personal sei entsprechend instruiert und halte sich an die erforderlichen hygienischen Richtlinien.

Das Brücker Hotel Schützenhaus kann die Dehoga-Umfrage nicht bestätigen. „Es ist alles in Ordnung“ heißt es dort.

Individuelle Prävention wichtig

In der Bad Belziger Steintherme merkt man seit vergangener Woche ein geringeres Besucheraufkommen, so Ina Fink. Das sei bis Ende Februar nicht der Fall gewesen. Die Geschäftsführerin berichtet zudem von einer Verunsicherung unter den Besuchern. „Wir finden es wichtig, mit ihnen in Kontakt zu treten und auf die individuelle Prävention hinzuweisen“, sagt sie. Dazu gehöre unter anderem das gründliche Händewaschen.

Für sie steht fest: „Es gibt hier kein höheres Risiko als in anderen öffentlichen Einrichtungen“. Die Therme habe ohnehin „branchenspezifisch sehr hohe Auflagen“, beispielsweise was den Gebrauch von Chlor angehe. Außerdem sei medizinisch nachgewiesen, dass höhere Temperaturen „der natürliche Feind des Virus“ seien. Sie appelliert daran, sich individuell gut zu schützen und „insgesamt mit Besonnenheit an das Thema heranzugehen.“

Von Johanna Apel