Potsdam-Mittelmark

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Potsdam-Mittelmark steigt ungebremst. Inzwischen meldet der Kreis täglich mehr neue Ansteckungen, womit die Sieben-Tage-Inzidenz inzwischen auf 231,8 und somit auf einen neuen Rekordwert geklettert ist. Die Seniorenheime stellt die zweite Corona-Welle vor große Herausforderungen. Acht der 35 Pflegeeinrichtungen in Potsdam-Mittelmark sind laut Auskunft des Kreises betroffen, das ist knapp ein Viertel.

Besonders schlimm hat es die Seniorenresidenz Saarmund getroffen. Fünf Mitarbeiter und 29 Bewohner waren positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden, wie der Landkreis vorigen Freitag mitteilte. Akut Infizierte und gefährdete Bewohner mit schweren Verläufen seien derzeit noch im Krankenhaus, berichtet Pflegeleiter Stefan Schröder der MAZ. Wie viele es genau sind, will er nicht sagen. Regelmäßige Tests seien in Zukunft geplant. Erste ehemals erkrankte Mitarbeiter seien inzwischen symptomfrei und aus der Quarantäne entlassen, so Schröder. Trotz der angespannten Lage konnte die Versorgung aufrecht erhalten werden.

Anzeige

In der Seniorenresidenz Saarmund sind 29 Bewohner mit Corona infiziert. Quelle: Martin Siegert

Bis 20. Dezember gilt noch das vom Gesundheitsamt ausgesprochene Besuchsverbot. „Insofern sich die allgemeine Lage weiter beruhigt, sind Besuche aus unserer Sicht über die Weihnachtszeit möglich“, sagt er. Eventuell müssen Besucher aber einen Vollschutz anlegen und vorher einen Termin vereinbaren. Die genauen Regeln trifft die Einrichtung gemeinsam mit dem Gesundheitsamt.

Mit Blick auf die aktuell steigenden Infektionszahlen kommt große Sorge auf: „Umso mehr die Zahlen steigen, desto mehr müssen wir unsere Bewohner schützen. Dies ist ein Balanceakt. Wir möchten unseren Bewohnern, so gut es geht ihren Alltag verleben lassen, jedoch auch schützen“, sagt Schröder. Alle müssten verstehen, dass eine Missachtung der Corona-Regeln indirekt auch den Bewohnern in Altenpflegeeinrichtungen schaden kann.

Gleich 41 Fälle vermeldet das Senvital in Kleinmachnow. „Seit wir Ende November mit Schnelltests versorgt wurde, haben wir regelmäßige Reihentestungen durchgeführt, um mögliche Infizierungen frühzeitig zu erkennen. Nach mehr als einer Woche mit durchweg negativen Ergebnis hatten wir dann die ersten positiven Test am 9. Dezember“, schildert Dagmar Klotz, Leiterin des Senvital Senioren- und Pflegezentrums. Durch die seit November dramatisch steigenden Zahlen sei die Anspannung aufgrund des Pandemiedrucks von außen natürlich sehr groß gewesen. Man sei auf vorbereitet gewesen und gehe damit nun so professionell wie möglich um. Die Stimmung sei weiter angespannt, aber gefasst.

Im zunächst betroffenen Wohnbereich leben 20 Menschen, sieben Kräfte arbeiten hier – elf positive Schnelltests wurden es zunächst, die auch durch PCR-Tests bestätigt wurden. Insgesamt leben bei Senvital 126 Bewohner, die von 57 Pflegekräften und acht zusätzlichen Betreuern versorgt werden, so Klotz. Nach wie vor werden weiterhin Schnelltests vorgenommen und Symptome überprüft.

Keine schweren Verläufe im SenVital

„Aktuell sind 26 Bewohner und 15 Mitarbeiter positiv getestet und in Quarantäne“, so Klotz gestern zur MAZ. Die Verläufe seien beherrschbar, nach Einschätzung der Medizinier können bisher alle Bewohner im Haus gut therapiert werden. Zwei Quarantänestationen wurden eingerichtet, die Schutzausrüstung wurde erweitert, die Schnelltests werden in noch engerer Taktung durchgeführt und die Besucherregelung wurde verschärft. „Die große Hoffnung besteht, dass unsere Fallzahlen bis Weihnachten bereits gesunken sind.“

Nur schwer beantwortbar sei derzeit aber, wie das Fest im Haus aussehen werde. „Was wir auf jeden Fall sicherstellen können ist, dass unsere Bewohner an Weihnachten nicht allein sein werden. Unser Team wird interne Feierlichkeiten unter Einhaltung der Regeln organisieren und Treffen mit Angehörigen unter Einhaltung der Abstandsregeln sicherstellen, selbst wenn es nur Begegnungen am Fenster oder hinter anderen Corona-Absperrungen sein sollten“, verspricht Klotz.

Inzidenz steigt auf Rekordwert 231,8 Potsdam-Mittelmark meldete am Donnerstag 152 Corona-Neuinfektionen, das ist ein neuer Höchstwert. Die meisten Fälle traten in Werder (29), Michendorf (23), Kleinmachnow (11) und im Amt Beetzsee (11) auf. Insgesamt haben sich seit Pandemie-Beginn 2546 Mittelmärker infiziert, 2058 von ihnen gelten als genesen. 433 Menschen im Landkreis sind aktuell nachweislich infiziert. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 Verstorbenen liegt unverändert bei 60. Auch die Inzidenz im Kreisgebiet hat damit laut Land am Donnerstag einen neuen Rekordwert erreicht: Er liegt aktuell bei 231,8 (Vortag: 174,1). Vier Brandenburger Landkreise liegen derzeit über der 200er-Marke, zwei sind über dem Wert von 300 und Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster bilden mit einer Inzidenz über 500 die traurigen Spitzenreiter. Besonders zu kämpfen haben Senioreneinrichtungen. Hier sind in Brandenburg derzeit 80 der 341 Häuser von Corona betroffen.

In Werder ist wie bereits im Frühjahr wieder das Pflegeheim Haus am Zernsee mit mehreren Fällen betroffen. Leiterin Johanna Horn will sich auf MAZ-Anfrage nicht näher dazu äußern. Der Landkreis meldete für die Stadt Werder ( Havel) am Donnerstag 29 Neuinfektionen. Wie viele es im „Haus am Zernsee sind, bleibt unklar. Im Seniorenzentrum „ Wachtelwinkel“ in Werder wurden nach fünf positiven Schnelltest-Ergebnissen am Montag Abstriche von allen 60 Bewohnern genommen. Am Donnerstagnachmittag lagen 54 Ergebnisse vor – 18 weisen laut Träger, dem Awo Bezirksverband Potsdam, das Corona-Virus nach. Eine Mitarbeiterin befindet sich in häuslicher Quarantäne, sei aber symptomfrei.

Aufruf an inaktive Pflegekräfte

Sicherheitshalber wurde die ganze Einrichtung schon nach dem ersten Bekanntwerden der Infektionen geschlossen, erklärt Sprecherin Nicola Klusemann. Die betroffenen Bewohner seien isoliert worden. Die Mitarbeiter tragen in diesem Bereich Schutzkleidung, FFP-2-Masken und Einweghandschuhe. In Personalnot sei die Einrichtung wegen Quarantäne-Anordnungen oder Krankheit bisher nicht geraten, so die Sprecherin.

Für andere Pflegeheime trifft das aber zu, wie der ehemalige Sozialminister Günter Baaske ( SPD) nebst anderen Unterstützern in einem Aufruf deutlich macht. Darin werden Pflegekräfte, die derzeit in anderen Branchen arbeiten, in Rente sind oder aus anderen Gründen in der Lage sein könnten, kurzfristig in Einrichtungen mit Personalmangel aufgrund von Corona einzuspringen, sich bei Heimen zu melden.

Von Luise Fröhlich und Konstanze Kobel-Höller