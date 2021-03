Potsdam-Mittelmark

Verunsicherung auf den Pferdehöfen in der Region: Eine neue, deutlich aggressivere Variante des Herpes-Virus hat Deutschland erreicht, fünf Pferde sind laut der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) bereits an einer Infektion gestorben. Festgestellt wurde das Virus EHV-1 vor rund zwei Wochen bei einer Turnierreihe in der spanischen Stadt Valencia. Nun fragen sich auch in Potsdam-Mittelmark immer mehr Pferdebesitzer: Sind auch ihre Tiere in Gefahr?

„Vorsicht ist immer geboten“

Für Verena Rahimkhani-Sagvand von der Reitanlage Pappelhof im Werderaner Ortsteil Phöben wirkt die Gefahr noch relativ weit entfernt. Dennoch: „Vorsicht ist immer geboten“, betont sie, vertraut aber auf die Meldeketten. Sollte ein Tier auf einem anderen, nahe gelegenen Hof infiziert sein, würde man sie und die anderen Betriebe in der Umgebung sofort darüber unterrichten. Grundsätzlich vermeidet sie derzeit den Besuch anderer Höfe, Gastpferde nehme sie aufgrund der aktuellen Corona-Situation ohnehin nicht auf und auch Veranstaltungen seien weitgehend untersagt. Von daher ist das Risiko, dass sich eines der Pferde mit dem Virus infiziert, aus ihrer Sicht derzeit gering.

Neu ist die Gefahr einer Herpes-Infektion für die Hof-Besitzerin indes nicht. Vor 15 Jahren habe es in ihrem Stall schon einmal einen Herpes-Fall gegeben, berichtet sie. Damals hätte man das erkrankte Pferd isoliert, den Kontakt mit den anderen Tieren vermieden. Auch Personen, die mit dem erkrankten Pferd Kontakt hatten – zum Beispiel Tierarzt oder Schmied – hätten nach dem Kontakt ihre komplette Kleidung gewechselt.

Ausmaß der Gefahr noch unbekannt Der Reitsport-Weltverband FEI hat aufgrund der besonderen Aggressivität der neuen Herpes-Variante umgehend reagiert und alle internationalen Reitveranstaltungen bis zum 28. März abgesagt. Laut FEI ist es nach den ersten Fällen in Spanien bisher in mindestens drei weiteren europäischen Ländern zu Ausbrüchen des EHV-1 Virus gekommen. Da Herpeserkrankungen bei Pferden in Deutschland weder anzeige- noch meldepflichtig sind, herrscht Unklarheit, wie viele Pferde sich hier bisher mit der neuen Virusvariante infiziert haben. Nach aktuellen Kenntnissen der FN sind vor allem die Turnierställe der Reiter betroffen, die in Valencia teilgenommen haben. Vereine und Betriebe aus dem Amateurbereich hingegen in hoher Anzahl.

Das Herpes-Virus überträgt sich über den direkten Kontakt zwischen den Pferden. In seltenen Fällen kann das Virus auch über Gegenstände oder Kleidung übertragen werden. Die Potsdamer Pferde-Tierärztin Anja Fahlberg erklärt, dass es grundsätzlich nicht ungewöhnlich sei, dass sich Pferde mit dem Herpes-Virus infizieren. Etwa 70 bis 80 Prozent würden sich in ihrem Leben mit dem Virus anstecken – ohne, dass sie automatisch lebensbedrohlich daran erkranken. Doch genau das sei das Problem der neuen Variante. Diese sei besonders aggressiv – und greife das Nervensystem der Pferde stark an. Anzeichen dafür sind hohes Fieber und Störungen des Bewegungsapparates. Symptome für einen milderen Verlauf sind unter anderem Fieber, Abgeschlagenheit, Husten und Nasenausfluss.

Fahlberg selbst ist aktuell kein Fall des neuen Virus in der Region bekannt, dennoch habe auch sie bereits einige Anrufe besorgter Pferdebesitzer aus der Umgebung erhalten. Zum Schutz der Tiere rät sie den Tierhaltern vor allem, die Pferde in ihren Beständen zu lassen. Außerdem helfe es, genau wie bei Corona, die AHA-Regeln (Abstand, Hygiene und Alltagsmaske) einzuhalten. „Viele Pferdebesitzer impfen auch gegen Herpes, aber es gibt keine Impfpflicht“, sagt sie. Wichtig sei für eine Reduzierung des Infektionsdrucks zudem, dass die gesamte Herde geimpft sei – einen Einzeltier-Schutz bietet die Herpes-Impfung nicht. Und auch wenn der Bestand geimpft ist, sei das keine Garantie für den vollkommenen Schutz des Tieres.

Neue Impfung alle sechs Monate

Nach einer überstandenen Infektion bleibt der Virus im Körper des Pferdes, es bleibt lebenslang Virusträger. Unter bestimmten Bedingungen, zum Beispiel Stress, kann der Virus wieder ausbrechen. Die FN empfiehlt Wiederholungsimpfungen im Abstand von sechs Monaten, um die Immunität der Tiere immer wieder aufzufrischen.

Pferde sind Steppentiere. Im Offenstall des Reiterhofes in Dossow fühlen sie sich das ganze Jahr über wohl und haben viel Auslauf. Quelle: Christamaria Ruch

Pflicht ist die Herpes-Impfung nur auf wenigen Höfen. Auch Karin Bildt vom Gutshof Langerwisch hat für ihren Pensions-Betrieb keine Impfpflicht verhängt. Die Pferde auf ihrem Hof seien keine Turnierpferde.„Ob sie geimpft werden sollen, muss jeder Pferdebesitzer für sich entscheiden“, sagt sie. Aktuell nimmt sie aufgrund der Pandemie auch keine Gastpferde auf, behält außerdem ihre Tiere auf dem Hof. So sei das Risiko einer Herpes-Einschleppung gering, hofft sie.

Von Julia Meier