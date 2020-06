Brandschutzeinheit ist auf möglichen Einsatz vorbereitet

Mittelmark

Die Feuerwehrleute in Potsdam-Mittelmark sind einsatzbereit. Sollte das Land am nächsten Sonntag eine Brandschutzeinheit anfordern, wären sie an der Reihe. Darüber informiert Kreisbrandmeister Jens Heinze auf MAZ-Nachfrage. Feuerwehren aus ganz Brandenburg sind seit dem Pfingstwochenende abwechselnd bei einem Moorbrand in Plessa im Elbe-Elster-Kreis im Einsatz.

Hilfe über Pfingsten

Von Pfingstmontag bis Pfingstsonntag waren 22 Führungskräfte der Feuerwehr aus Potsdam-Mittelmark dorthin alarmiert. „Sie unterstützten die Stabsarbeit in der Einsatzleitung, arbeiteten ihr zu“, so Jens Heinze. Die Brandschutzeinheit kam bislang noch nicht zum Einsatz. Das wäre aber am 7. Juni der Fall, wenn sich die Lage in Plessa bis dahin nicht deutlich entspannt hat. Bis zu 150 Feuerwehrleute würden sich auf 35 Fahrzeugen auf dem Weg machen.

Ein Tanklöschfahrzeug bei einem Waldbrand. Quelle: dpa (Archiv)

Welcher Landkreis wann zum Einsatz kommt, darüber entscheidet ein Plan, der Monat für Monat neu erarbeitet wird, wie Heinze erklärt. „Letztes Wochenende waren wir mit Führungskräften eingeplant, für das kommende Wochenende mit der ganzen Brandschutzeinheit.“ Demnach wüssten die Landkreise schon Wochen vorher, wann es hart auf hart kommen könnte und würden so nicht ins kalte Wasser geschmissen werden.

Einsatzbereit am Sonntag

Sollte die Brandschutzeinheit aus Potsdam-Mittelmark nächsten Sonntag zum Einsatz kommen, würde Jens Heinze einen Tag vorher vom Innenministerium eine schriftliche Anforderung erhalten. Es sei genau festgelegt, welche Fahrzeuge gebraucht werden. Kurzfristig müssten dafür ausreichend Feuerwehrleute gefunden werden. „Dank des Plans weiß jeder schon vorher, wann es soweit sein könnte.“

Ein Feuerwehrmann bekämpft einen Waldbrand. Quelle: imago (Archiv)

Dieses Modell gibt es erst seit etwa zwei Jahren, nach dem verheerenden Waldbrand bei Treuenbrietzen und kommt beim Moorbrand in Plessa seit Samstag zum Einsatz. Dort kam zu Beginn Unterstützung aus der Uckermark, dem Barnim und dem Landkreis Teltow-Fläming. Am Sonntag folgten Feuerwehren aus der Prignitz und Pfingstmontag halfen Brandschützer aus dem Kreis Märkisch- Oderland vor Ort.

Brand unter Kontrolle

Das Feuer war am Freitag im Moorgebiet „Loben“ ausgebrochen und hatte sich innerhalb weniger Stunden immer weiter ausgedehnt, von zunächst zehn auf 100 Hektar. Das Moorgebiet, ein angrenzendes Waldstück und ein Schilfgürtel brannten. Die Feuerwehr war zu Pfingsten mit bis zu 200 Einsatzkräften vor Ort, auch ein Löschhubschrauber der Bundespolizei unterstützte. Mittlerweile ist der Brand unter Kontrolle und die Anzahl an Feuerwehrleuten deutlich reduziert. Dennoch dauern die Löscharbeiten weiterhin an.

Von Marcus J. Pfeiffer