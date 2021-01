Stahnsdorf

Erfahren Potsdam-Mittelmarks Frauen Gewalt und wissen nicht mehr weiter, suchen sie Hilfe in den Frauenhäusern in Potsdam und Brandenburg (Havel), die auch vom Landkreis mitfinanziert werden. Doch der Platz dort reicht schon lange nicht mehr. 2018 mussten allein in Potsdam 77 Frauen abgewiesen werden, im darauffolgenden Jahr waren es 66, denen keine Unterkunft geboten werden konnte. Immer wieder werden Forderungen laut, dass Potsdam-Mittelmark sein eigenes Frauenhaus braucht.

Zwei Anträge sind im Entstehen

Diesmal meldet sich die Stahnsdorfer Fraktion Bürger für Bürger (BfB) mit einem geplanten Antrag zu Wort: Gemeinsam mit Teltow und Kleinmachnow solle eine solche Einrichtung geplant und umgesetzt werden, lautet der Vorschlag. Doch es gibt Konkurrenz, denn parallel läuft eine ähnliche Initiative auf Kreisebene: „Die Forderung ist wichtig“, sagt Claudia Eller-Funke (SPD), Vorsitzende des Kreisausschusses für Soziales und Arbeitsförderung.

Gewalt gegen Frauen habe in Brandenburg während der Pandemie um 25 Prozent zugenommen und wirke sich auch auf Kinder und Jugendliche aus. Dazu komme eine hohe Dunkelziffer. Daher werde seit längerem an einem Antrag für ein Frauenhaus im Landkreis gearbeitet, der schon in den nächsten Wochen eingereicht werden soll.

Bund finanziert mit

Gerade jetzt bietet sich ein solches Vorhaben an, finanziert doch der Bund über das Investitionsprogramm „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ bis zu 90 Prozent solcher Projekte. 120 Millionen Euro über drei Jahre ist das Gesamtvolumen, das sowohl die BfB als auch Eller-Funke im Sinn haben. Natürlich spreche im Endeffekt auch nichts dagegen, dass zwei Anträge gestellt würden – von den Kommunen und dem Kreis –, so die Kreisabgeordnete, aber dann müssten Teltow, Stahnsdorf und Kleinmachnow (TKS) über die Kreisumlage auch das zweite Frauenhaus mitfinanzieren, gibt sie zu bedenken.

Wenn es darum gehe, die Regionen abzudecken, wäre es aber auch möglich, zwei kleinere statt eines großen Frauenhauses zu errichten. Da müsse man überlegen, was zur Bevölkerungsstruktur passe. „Und das kann der Kreis gut koordinieren.“ Generell sei der Standort aber noch offen. „Dass jetzt gerade TKS so stark diskutiert wird, ist verständlich, aber auch schade. Das muss in Ruhe geplant und das Thema sensibel behandelt werden, weil die Adressen ja auch geheim bleiben sollen.“

Unterstützung aus der eigenen Partei

Natürlich hat sie in ihrer Heimatregion TKS die Unterstützung der Parteikollegen. Christine Hochmuth (SPD Teltow) weist darauf hin, dass der Gedanke schon länger im Raum schwebe. Dass die BfB jetzt vorgeprescht ist, findet sie problematisch. Sie spricht davon, dass der Standort jetzt „verbrannt“ sei. Schließlich sei die Anonymität dieser Einrichtungen wichtig. Dietmar Otto (SPD Stahnsdorf) gefällt die Initiative: „Dann ist man nicht mehr alleine.“ Für die Finanzierung und die Fördermittel sei es jedoch besser, wenn der Antrag vom Landkreis gestellt werde. „Dann bezahlt das auch der Kreis.“

Was die Anderen sagen

Doch auch quer durch die Fraktionen findet die eigentliche Idee in der Region Zustimmung. Bereits voriges Jahr hatten sich die Teltower Linken des Themas angenommen. Nun sei man froh, dass auch aus Stahnsdorf eine entsprechende Initiative komme, sagt Simon Behling.

Kathrin Heilmann (CDU Kleinmachnow), Vorsitzende der Frauenunion Potsdam-Mittelmark, könnte sich sogar vorstellen, dass die drei Kommunen gemeinsam ein Frauenhaus in einer anderen Gemeinde finanzieren, um die Anonymität der Hilfesuchenden sicherstellen zu können. Sie ist zwar davon überzeugt, dass im Kreis und in der Region Bedarf für ein Frauenhaus besteht, ist aber auch der Meinung, dass zunächst noch belastbares Zahlenmaterial benötigt wird.

„Das finde ich etwas dünn“

Dem schließt sich Henry Liebrenz (Bündnis 90/Grüne Kleinmachnow) an. Eine Entscheidung, so man sie treffe, müsse jedenfalls den Bedarf abdecken. Eine entsprechende Erhebung sei zuvor also dringend nötig. „Es ist wichtig, das fundiert zu beleuchten und dann die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.“ Generell sieht er aber zuerst einmal den Kreis in der Verantwortung. Dieser verweise derzeit nur auf das Frauenhaus in Potsdam. „Das finde ich etwas dünn.“

