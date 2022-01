Potsdam-Mittelmark

Gastronomen im Potsdamer Umland fürchten um ihre Existenz. Der Grund: Weil ab Montag kommender Woche im gesamten Land Brandenburg die sogenannte 2G-plus-Regel gilt, rechnen Café-, Restaurant- und Kneipenbetreiber mit weniger Gästen und damit dramatischen Umsatzeinbußen: Doppelt Geimpfte und Genesene müssen einen negativen Coronatest vorlegen, wenn sie in eine Gaststätte hinein wollen. Lediglich Dreifachgeimpfte, also Geboosterte, sind von dieser Regel ausgenommen. Wer gar nicht geimpft ist, ist von einem Café oder Restaurantbesuch komplett ausgeschlossen.

Sorge vor Gästeschwund in Kleinmachnow

„Der Einschnitt von 3G zu 2G war schon enorm – aber jetzt wird es sicher noch mal leerer“, befürchtet Paula Malinowski, Mitarbeiterin im Café & Bistro Médoc in Kleinmachnow. Und das, obwohl sie immer das Gefühl gehabt habe, dass die Leute in der Gegend eigentlich meistens geimpft sind. „Früher hat man gerade an den Wochenende zur Frühstückszeit keinen Platz mehr bekommen – und jetzt kann man die Tische zählen.“ Ob das an den Restriktionen liegt oder doch an der Sorge vor der Ansteckung beim Café-Besuch, kann sie nicht einschätzen.

In Didier Canets Café „Aux Delices Normands“ in Stahnsdorf darf man wegen Corona innen nicht mehr sitzen – der Betrieb musste sich zwischen 3G für ToGo und 2G (bald 2G plus) für den Cafébetrieb entscheiden. Quelle: Christel Köster

Lieferungen bekommt das „Médoc“ jetzt allerdings nur noch einmal statt zweimal pro Woche und seit Januar gibt es mit Dienstag zusätzlich zum Montag einen zweiten Ruhetag. „Viele schnelle Sachen fallen weg“, sagt Paula Malinowski. Denn auch für jene, die nur ihre Frühstücks-Croissants holen möchte, gilt 2G, dann 2G plus.

Innengastro oder Außerhaus-Verkauf?

Der Betrieb musste sich laut Landesverordnung entscheiden, ob er „To Go“ oder „Innengastronomie“ anbietet – die jeweiligen Regeln werden dann angewandt. Laut Landesverordnung dürfen Außerhaus-Verkauf und Innengastronomie nicht in denselben Räumen stattfinden. „Wir können aber nicht auf den Außerhaus-Verkauf verzichten – gerade am Wochenende nicht“, so die Mitarbeiterin. Viele solche Mischbetriebe würden komplett aus diesen Regelungen rausfallen, das Argument sei dabei, dass der gleiche Eingang genutzt werde und sich die Leute dann im Innenraum mischen würden.

Vor derselben Frage stand auch Didier Canet mit seiner französischen Bäckerei „Aux Delices Normands“, die mittlerweile unter anderem auf dem Stahnsdorfer Dorfplatz zum Treffpunkt für Kaffeetrinker und Gebäckliebhaber geworden ist. Er hat sich für den anderen Weg entschieden: Hier kann man nur mehr draußen sitzen. „Die Bäckerei, das ToGo-Geschäft ist wichtiger. Drinnen ist alles gesperrt.“ Die Öffnungszeiten und die Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen konnte er unverändert lassen. Dennoch sagt er: „Es ist alles angespannt – aber bis jetzt sind wir zum Glück nicht zu.“

Gastronomen reduzieren Öffnungszeiten in Potsdam-Mittelmark

Offen – wenn auch nur mehr an vier Tagen in der Woche – hat auch weiterhin das Landhaus „Zu Stücken“ in Michendorf. Auch dort gibt es seit Januar einen weiteren Ruhetag, von Montag bis Mittwoch ist jetzt geschlossen, sagt Inhaberin Bianka Schreinicke. Zu 2G plus hat sie ein gespaltenes Verhältnis: „Ich kann es auf der einen Seite verstehen. Aber für den Umsatz ist es wahrscheinlich nicht so förderlich.“

Sie rechnet mit einem weiteren Rückgang der Gästezahl – auch wenn sie davon ausgeht, dass die meisten ihrer Stammgäste „bodenständig und damit eher geboostert“ sind. Doch Spaziergänger, die sich spontan zu einem Besuch entscheiden, werden es künftig nicht mehr so einfach haben. „Die haben sich vielleicht erst später impfen lassen und brauchen noch keinen Booster – und die nächste Testmöglichkeit ist neun oder zehn Kilometer entfernt. So ist das halt bei uns am Land.“

Andreas Fierus und Kevin Miszewski betreiben das Café Hagemeister in Werder. Quelle: Annika Jensen

Im Sommer sei trotz Corona viel los gewesen, von Mittag bis 19 Uhr habe es kaum eine Pause gegeben. Aber jetzt, im Herbst und Winter, sei in den Innenräumen deutlich weniger los. „Und es fehlen alle Feierlichkeiten, die vorweihnachtlichen und die großen und kleinen Familienfeiern.“ Nun überlegt sie, zusätzlich zu dem weiteren Ruhetag, im Februar auch noch ihren Urlaub um eine Woche zu verlängern.

„Nachdem wir bereits im November und Dezember weniger Gäste hatten, bleibt unsere Orangerie im Januar und Februar geschlossen“, sagt Simone Braun vom Marketing- und Vertrieb des Sanddorngartens in Petzow. Das Café Spezialitätenmarkt habe hingegen geöffnet. Um den ab Montag drohenden Gästeschwund zu kompensieren, werde verstärkt der Außerhaus-Verkauf vorangetrieben. Ungeimpfte können dann Kaffee, Kuchen und kleinere Speisen wie Suppen und Würstchen mitnehmen und zu Hause verzehren. Gäste, die in den Innenräumen trinken und essen möchten, werden von den Verkäuferinnen kontrolliert, kündigt Braun an.

Je strenger die Corona-Regeln, desto weniger Kunden

„Je höher die Kriterien sind, desto weniger Kunden“, sagt Kevin Miszewsky, Inhaber des Cafés und der Brasserie Hagemeister in Werder. Aktuell kämen bereits weniger Gäste. Miszewsky werde aus diesem Grund die Lage beobachten und prüfen, ob sich das Geschäft weiterhin finanziell lohne. In jedem Fall werde er ebenso wie viele seiner Mitbewerber auf den Außerhaus-Verkauf von Kaffee, Kuchen und Speisen aus einem Fenster heraus setzen.

Dramatisch an der 2G-plus-Regel sei, dass er aufgrund dieser ebenso dreimal geimpfte Kunden verliere, erläutert der Café-Inhaber weiter. Wenn die Begleitpersonen nicht geimpft seien oder als Zweifachgeimpfte keinen Test parat hätten, dann blieben gleich zwei Café-Besucher fern.

Von Konstanze Kobel-Höller und Elke Kögler