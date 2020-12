Mittelmark

Die Nachfrage für einen kostenlosen Anschluss an moderne und schnelle Internettechnik per Glasfaser bis in die Wohnung ist groß im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Doch die Resonanz auf das Förderprogramm von Bund und Land, das der Landkreis gemeinsam mit dem Kommunikationskonzern Telekom nun umsetzt, könnte noch besser sein.

Bei dem gut 50 Millionen Euro teuren Ausbau sollen ab Frühjahr 2021 im Landkreis rund 500 Kilometer Glasfaserkabel für mehr als 12.000 Haushalte sowie alle Schulen und Gewerbegebiete neu verlegt werden. Dafür fließen gut 46 Millionen von der Öffentliche Hand über Fördergeld von Bund, Land und Kreis.

Anzeige

„Gut 55 Prozent der seit Oktober von uns und der Telekom angeschriebenen mehr als 12.000 Haushalte haben inzwischen eine Rückmeldung an die Telekom zum kostenlosen Anschluss gegeben“, erklärt Karsten Gericke, der Breitbandbeauftragte des Landkreises, der MAZ.

Fit gemacht für die neue Datenautobahn

Kostenlos angeschlossen werden können alle Nutzer, die bislang nur unzureichend mit modernen DSL-Anschlüssen versorgt sind. Fit gemacht werden für die neue Datenautobahn mit einem Tempo bis zu 1000 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) sollen nun alle Adressen, wo laut Ausbaustandard aktuell nur mit weniger als 30 Mbit/s Daten aus dem Internet geladen werden können.

Ein zweites Mals Post von der Telekom erhalten Haushalte, die sich bislang nicht für einen kostenlosen Glasfaseranschluss zurückgemeldet haben. Quelle: Thomas Wachs

Um jetzt möglichst viele der zum Förderprogramm passenden Haushalte zu erreichen, werde die Deutsche Telekom Anfang Januar die verbliebenen Nutzer an förderfähigen Adressen, die bislang keine Rückmeldung gesendet haben, erneut anschreiben. „Die Bürger sollten also darauf achten, dass der erneute Brief nicht einfach als Werbung abgetan wird“, sagt Karsten Gericke.

Hunderte Anfragen zu bearbeiten

Seit Oktober seien durch den Landkreis Potsdam-Mittelmark annähernd 1000 schriftliche und mehrere Hundert mündliche Anfragen zum Breitbandausbau beantwortet worden. „Dies ist auch hier ein nicht zu unterschätzender Aufwand, gerade zu den heutigen Zeiten“, so Gericke.

Karsten Gericke, der Breitbandbeauftragte des Landkreises, hat seit Oktober voll zu tun mit dem Förderprojekt für die Glasfaser-Erschließung. Quelle: Thomas Wachs

Mit dem Ergebnis des Rücklaufes ist der Wirtschaftsförderer bereits zufrieden. „Gut wäre aber trotzdem für den breiteren Erfolg des Förderprogramms eine Quote Richtung 80 Prozent.“ Doch egal wie groß die Zahl der kostenlosen Verträge zum Start im Frühjahr ist: „Gebaut werden alle Anschlüsse, die förderfähig sind“, so Gericke.

Später werden 799 Euro fällig

„Ohne Vertrag endet die Erschließung dann jedoch an der Grundstücksgrenze, die direkten Hausanschlüsse werden zunächst nicht hergestellt“, erklärt der Koordinator. Jeder nicht gleich im geförderten Projekt realisierte Anschluss könne zwar jederzeit auch nachträglich erfolgen. „Das bedeutet dann aber neuen Aufwand und vor allem Baukapazität.“ Zudem schlagen dann die üblichen Kosten von 799 Euro zu Buche.

Über das Förderprojekt des Kreises hinaus verzeichnet der Breitbandbeauftragte im Landkreis derzeit verschiedene Aktivitäten weiterer Kommunikationsunternehmen wie DNS:Net und Deutsche Glasfaser. Sie treiben auf eigene Rechnung und über direkte Verträge mit Kunden und Kommunen, den Breitbandausbau für ein Glasfasernetz mit Download-Raten um 1000 Mbit/s – also einem Gigabit – voran.

Sprung in die Gigabit-Gesellschaft

Solche Aktivitäten gebe es im Bereich von Nuthetal, Michendorf, Stahnsdorf und Schwielowsee oder auch bei Ziesar. „Das wird durch den Landkreis grundsätzlich begrüßt. Stehen wir doch so in großen Teilen der Region vor dem Sprung in die Gigabit-Gesellschaft“, sagt Karsten Gericke.

Insbesondere der flächendeckende Ausbau ermögliche es, „zukunftsfähig und krisenfest in PM zu leben“. Der Landkreis gehe davon aus, dass die jüngsten Projekte „nur der Beginn der eigenwirtschaftlichen Ausbauaktivitäten der Unternehmen ist“. Ziel sollte es sein, „bis 2025 in weiten Teilen des Landkreises gigabitfähige Anschlüsse zu haben“, erklärt Karsten Gericke.

Gebuddelt für den Breitbandausbau wird bald in vielen Orten des Landkreises. Quelle: Gerlinde Irmscher

Flankierend zum Ausbau der Breitband-Infrastruktur beteilige sich der Landkreis auch an verschiedenen innovativen Förderprogrammen, die diese Möglichkeiten der modernen Infrastruktur dann nutzen werden. Neben dem bereits laufenden 5G-Innovationswettbewerb, stünden auch die Beteiligung an den Programmen „Smarte Landregionen“ und „Innovative Mobilität“ des Landes Brandenburg sowie an weiteren Förderprojekten durch Kommunen des Kreises im Fokus.

„Dadurch wird deutlich, wie stark bereits heute die Innovationskraft im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist“, so Gericke. Damit soll „langfristig die Qualität für Wohnen, Arbeiten und Erholen in Potsdam-Mittelmark gesichert und dort wo möglich auch verbessert werden“.

Von Thomas Wachs