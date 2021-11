Potsdam-Mittelmark

Die Grünen im Kreistag fordert die für den 9. Dezember angesetzte Wahl des neuen Vize-Landrats zu verschieben. Der Grund: Sie wollen, dass erst der künftige Landrat seinen Stellvertreter vorschlägt. Wie berichtet, hatte der amtierende Landrat Wolfgang Blasig (SPD) den jetzigen 1. Beigeordneten in Werder, Christian Große (CDU), als Vize-Landrat vorgeschlagen. Die Wahl steht auf der Tagesordnung der nächsten Kreistagssitzung.

Neuer Landrat soll seinen Vize vorschlagen

„Die Mitglieder des Kreistages sind darauf beschränkt, den Personalvorschlag anzunehmen oder abzulehnen. Diese Regelung soll eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Landrat und Beigeordnetem sicherstellen und verhindern, dass dem Landrat ein 1. Beigeordneter aufgezwungen wird. Immerhin wird der 1. Beigeordnete für 8 Jahre gewählt“, erklärt Georg Hartmann, der für die Grünen als Landratskandidat antritt. Erst der künftige Chef der Kreisverwaltung soll bestimmen, wer sein Stellvertreter sein soll, denn immerhin müsse dieser und nicht der jetzige Landrat mit ihm zusammenarbeiten. Die Grünen halten das momentan angesetzte Vorgehen für „undemokratisch“ und „verantwortungslos“, heißt es in ihrer Mitteilung weiter.

Die Amtszeit des jetzigen Vize-Landrates Christian Stein (CDU) endet bereits am 31. Januar. Wolfgang Blasig hatte seine Versetzung in den Ruhestand zum 31. März angekündigt. Am 6. Februar wird die Landratswahl stattfinden; eine mögliche Stichwahl fiele auf den 20. Februar. Bisher gibt es sechs Kandidaten. Meldeschluss beim Kreiswahlausschuss ist der 2. Dezember. Christian Große, der auf Vorschlag von Wolfgang Blasig, 1. Beigeordneter des Landkreises werden soll, ist gleichzeitig der Landratskandidat der CDU.

Von MAZonline/fro