Potsdam-Mittelmark

Auch während dieser Welle schießt die Inzidenz der – nur kaum geimpften – Kinder in Potsdam-Mittelmark ungebremst nach oben. Gestern lag sie bereits auf 4186, während jene der gut geschützten Senioren ab 60 Jahren unter 300 lag. Unterdessen ist im Kreis derzeit rund ein Siebtel der pädagogischen Kräfte nicht in der Schule anwesend.

Mitte Januar hätten die Schulen in öffentlicher Trägerschaft in Potsdam-Mittelmark 140 Lehrkräfte und sonstiges pädagogisches Personal als krank oder dienstunfähig gemeldet, so Ulrike Grönefeld, Pressesprecherin des brandenburgischen Bildungsministeriums. Dies entspreche einem Anteil von 9,07 Prozent.

85,81 Prozent sind im Klassenzimmer

Weitere 4,8 Prozent seien aus einem anderen Grund wie Distanzunterricht, Schulschließung, vor allem aber Quarantäne abwesend, 0,32 Prozent zudem aufgrund eines ärztlichen Attests. Insgesamt seien 85,81 Prozent des pädagogischen Personals in Potsdam-Mittelmark in der Schule anwesend, so Grönefeld.

Der Landkreis liege damit etwas besser als Brandenburg, wo nur 83,68 Prozent vor Ort seien und der Krankenstand 10,6 betrage.

Umgang mit Stufenmodell

Doch während für das gesamte Bundesland auch die Aufschlüsselung nach Corona-Fällen vorliegt, scheint dies auf Landkreisebene nicht möglich zu sein. 512 PCR-positiv getestete Lehrkräfte gab es demnach in Brandenburg an Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft am vergangenen Freitag, eine Woche zuvor waren es noch 331. Das sind 2,05 Prozent (Vorwoche: 1,32 Prozent). Auch die Zahl der Lehrkräfte in Quarantäne ist in der vergangenen Woche stark von 485 (1,94 Prozent) auf 793 Personen und damit 3,17 Prozent.

Für den Umgang mit den fehlenden Lehrern gebe es ein Stufenmodell. „Grundsätzlich gilt im Land Brandenburg, dass alle Schulen über ein Vertretungskonzept verfügen und über das Vertretungsbudget Lehrkräfte zur Vertretung durch das jeweils zuständige Schulamt eingestellt werden können“, so Grönefeld. Öffentliche Schulen dürften jedenfalls keine Eltern für die Betreuung einsetzen.

5,17 Prozent der Schüler in Quarantäne

Bei den Schülern und Schülerinnen gab es 6969 positive PCR-Tests (2,34 Prozent, Vorwoche: 1,10 Prozent), 15.390 von ihnen befanden sich am Freitag in Quarantäne – das sind 5,17 Prozent (Vorwoche: 2,65 Prozent). Bei der Impfquote der Kinder ist Brandenburg mit 7,6 Prozent (einmal geimpft) und 3,5 Prozent (zweimal) auf dem viertletzten Platz in Deutschland. Nur Mecklenburg-Vorpommern (6,9/2,0 Prozent), Sachsen (5,3/2,1 Prozent) und Sachsen-Anhalt (5,5/2,1 Prozent) haben noch niedrigere Werte.

Obwohl sich die Infektionszahlen in den Schulen vorige Woche quasi verdoppelt haben, bleiben weiterhin alle Einrichtungen geöffnet, in 35 Schulen (Vorwoche: 34) bleiben aber 54 Lerngruppen in Quarantäne.

Die Inzidenz der Kinder sticht heraus: Der Sieben-Tage-Wert der Unter-Fünfjährigen ist mit 1950 nicht einmal halb so hoch, ebenso jener der 15- bis 34-Jährigen (1828). Die 35- bis 59-Jährigen weisen eine Inzidenz von 1310 auf, während die Über 60-Jährigen sogar unter 300 bleiben.

Von Konstanze Kobel-Höller