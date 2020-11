Kleinmachnow

Weitere 39 neue Corona-Fälle meldete die Kreisverwaltung am Donnerstag für Potsdam-Mittelmark. Darunter sollen sich auch jene 23 Senioren aus dem Wohnpark in Treuenbrietzen befinden, über die bereits berichtet wurde. Dort gebe es keine neuen Infektionen, so der Landkreis. Die Bewohner sollen am Freitag noch einmal getestet werden. Vier Neuinfektionen waren aus Michendorf gemeldet worden und jeweils zwei neue Fälle aus Werder, Teltow, Beelitz und Bad Belzig.

Dem Kreis sind derzeit 1077 laborbestätigte Fälle bekannt. Aktuell haben sich 182 Menschen mit Corona infiziert und 856 frühere Patienten davon wieder erholt. 44 Erkrankte sind im Zusammenhang mit der Pandemie verstorben. Die Sieben-Tage Inzidenz für die Mittelmark gibt das Land Brandenburg mit 58,6 an.

Kurse sind Bildung, nicht Freizeit

Auf den damit verbundenen Lockdown haben sich auch die Kreisvolkshochschule (KVHS) und die Kreismusikschule (KMS) eingestellt und ihre Kursarbeit in Potsdam-Mittelmark der neuen Umgangsverordnung angepasst. „Wir sind sehr glücklich, dass unsere Kurse der Bildung und nicht der Freizeit zugeordnet wurden“, sagen KVHS-Leiterin Indra Kühlcke und Musikschulchefin Uta Hoffmann-Thoben unisono.

Indra Kühlcke (r.) und Uta Hoffmann-Thoben sind froh, dass ihre Einrichtungen der Bildung und nicht der Freizeit zugeordnet wurden. Mit neuen Unterrichtskonzepten haben sie sich auf die Arbeit im Lockdown eingestellt. Quelle: Saskia Kirf

So hat die Kreismusikschule den Chor- und Orchesterunterricht sowie die Ensembleausbildung mit mehr als vier Mitgliedern ausgesetzt. Eltern betroffener Schüler soll der November-Beitrag erstattet werden, sofern sie ihn nicht der Schule als Unterstützung anbieten. Lehrer und Honorarkräfte erhalten ihren Verdienst, für manchen freischaffenden Musiker derzeit die einzige Einnahmequelle.

Der einzelne Gesangs- und Instrumentalunterricht läuft unter Beachtung der Maskenpflicht weiter, die nur aufgehoben wird, wenn Solisten und Bläser direkt an den jeweiligen Stücken üben.

Beim Musikunterricht gelten klare Hygieneregeln – es gibt einen Bereich nur für den Schüler und einen anderen Bereich nur für den Lehrer. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Sehr bedauerlich findet Hoffmann-Thoben die Absage zahlreicher Schulen und Kitas an die musikalische Früherziehung in den Einrichtungen. Dieser Unterricht sei nach der Umgangsverordnung nicht verboten. Für die Kinder wären diese Absagen ein Verlust. Den eigenen jüngsten Schülern will die Kreismusikschule demnächst über eine Dropbox Videos kostenfrei zur Verfügung stellen. Das Team der Schule arbeitet an diesem Projekt.

Kreisvolkshochschule ist online

Auf den Online-Unterricht hat auch die Kreisvolkshochschule den Großteil ihres Programms umgestellt. So können vor allem die berufsbildenden und -begleitenden Lehrgänge fortgesetzt werden, sagt Schulleiterin Kühlcke. Aber auch Sprach- und weitere Kurse werden per Video angeboten. Die Seminare, die auch weiterhin im Schulhaus stattfinden, wurden in kleine Gruppen unterteilt – die Alltagsmaske ist in den Unterrichtseinheiten Pflicht. Die Sport- und Gesundheitskurse dagegen mussten bis auf wenige Online-Ausnahmen aus dem Angebot gestrichen werden.

