Potsdam-Mittelmark

Die Schließung der Kitas scheint nun auch in Potsdam-Mittelmark vor der Türe zu stehen: Mit der neuen Allgemeinverfügung des Landes Brandenburg wird der Landkreis zu diesem Schritt gezwungen, wenn die Inzidenz zu lange zu hoch ist. Die neue Bestimmung liegt aktuell als Entwurf vor, sie soll am Samstag (23. Januar) in Kraft treten und vorerst bis 14. Februar gelten.

Damit folgt das Land im Wesentlichen dem Schritt, den Potsdam bereits Anfang Januar beschlossen hat. Sobald in einem Kreis oder einer kreisfreien Region also die Neuinfektionen so hoch sind, dass die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage hintereinander über 300 liegt, werden ab dem darauffolgenden Montag alle Kitas in dem jeweiligen Risikogebiet geschlossen.

Anzeige

Notbetreuung und Wieder-Öffnung

Einzig Notbetreuung wird dann weiterhin für Kinder von Eltern angeboten, die beide in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten oder von denen mindestens ein Elternteil im stationären oder ambulanten medizinischen oder pflegerischen Bereich tätig ist.

Geöffnet werden die Einrichtungen erst wieder, wenn die Inzidenz in der betroffenen Region an fünf Tagen hintereinander wieder unterschritten wurde – und zwar am darauffolgenden Sonntag.

7-Tage-Inzidenz seit zwei Tagen über 300

Der Kreis Potsdam-Mittelmarkt knackte die 300er-Marke erstmals, aber dafür umso deutlicher, am Mittwoch dieser Woche mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 362,9. Am Donnerstag sank sie leicht auf 334,8. Bleibt der Wert jedoch weiterhin so hoch, droht die Kita-Schließung mit 1. Februar. Dazu genügen drei weitere Tage hintereinander mit einer Inzidenz über 300 ab diesem Samstag.

Lesen Sie auch:

Zur Umsetzung dieser neuen Regelung ist im Übrigen keine weitere Allgemeinverfügung des Landkreises nötig. Potsdam-Mittelmark kann den Beschluss des Landes auch nicht mit eigenen Auflagen aufheben, er muss sich an die Vorgaben Brandenburgs halten. Bisher hatte sich der Kreis geweigert, die Kitas zu schließen, auch Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) hatte sich vorige Woche im Gespräch mit der MAZ dagegen ausgesprochen: Dies würde deutlich die soziale Belastung der Familien steigern.

Erzieherinnen für, Eltern gegen Schließung

In den vergangenen Wochen hatte sich die Diskussion im Landkreis um die anhaltende Öffnung verschärft. Während die Politik daran festhielt, äußerten sich Erzieherinnern und auch Tagesmütter besorgt. Der Aufruf der Landesregierung an die Eltern, die Kinder freiwillig zu Hause zu betreuen, habe nur wenig Wirkung gezeigt, viele Kitas seien zu 75 Prozent ausgelastet, kritisierte eine Kita-Erzieherin gegenüber der MAZ. Man laufe am Limit, viele Kollegen seien in einer Risikogruppe oder hätten einfach Angst vor einer Ansteckung.

Doch auch viele Eltern sind am Ende, schaffen es nicht, Kinderbetreuung und Berufstätigkeit unter einen Hut zu bringen, sie stehen vor einem Burnout. Andere fürchten um ihren Job, wenn die Kitas geschlossen werden und sie ihr Kind oder ihre Kinder nicht mehr hinbringen können.

Beitragsbefreiung als Anreiz

Unterdessen haben am Donnerstag die Verwaltungschefs der 19 Kommunen des Kreises beschlossen, dass für Februar und März jene Kita-Eltern von den Beiträgen befreit werden sollen, die ihre Kinder ganz oder überwiegend zuhause anstatt in den Einrichtungen betreuen.

Von Konstanze Kobel-Höller