Potsdam-Mittelmark

Einen hochaktuellen Vortrag zur Geschichte der russisch-ukrainischen Beziehungen bietet die Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark am Sonntag, 6. März, an. Die Veranstaltung findet online statt, die Teilnahme ist kostenlos. Die Vortragende ist Ricarda Vulpius, Professorin für Osteuropäische Geschichte an der Universität Münster, deren Forschungsschwerpunkt die russländische Imperiumsgeschichte sowie die Geschichte der Ukraine und ihre Verflechtungen ist.

Am Sonntag zeichnet sie den bis ins Mittelalter zurückreichenden Konflikt zwischen Russland und die Ukraine wegen der Unabhängigkeit des kleineren Landes nach und nimmt dabei auch die Geschichte des russischen Imperialismus in den Blick – immerhin greift Wladimir Putin für die Rechtfertigung seines Angriffskriegs auf ein Narrativ zurück, nach dem die Ukraine schon immer ein Teil Russlands gewesen sei.

Der Vortrag findet am Sonntag, 6. März, von 19.30 bis 21 Uhr online statt. Eine Anmeldung unter www.kvhs-pm.de oder telefonisch unter 033203/80 37 10 ist bis Freitagmittag, 4. März, 12 Uhr, möglich.

Von MAZonline