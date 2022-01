Werder

Wer leitet künftig die Geschicke in Potsdam-Mittelmark? Am 6. Februar wählen die Bürgerinnen und Bürger aus sieben Kandidaten ihren neuen Landrat. Die MAZ stellt sie politisch und privat vor.

„Was alle anderen Landratskandidaten können, dass kann ich auch.“ Das hat sich Meiko Rachimow von der Piratenpartei in einer ruhigen Minute zu Hause in Werder an der Havel gedacht. Daraufhin sammelte Rachimow die Unterlagen für seine Bewerbung als Nachfolger von Landrat Wolfgang Blasig (SPD) zusammen und gab diese eine Stunde vor dem amtlichen Abgabeschluss, am 2. Dezember um 12 Uhr, im Wahlbüro in Bad Belzig ab.

Mediengestalter und Informatiker

„Ich habe gesehen, wer sonst noch am Start ist, und dachte, ein Kandidat wie ich wird noch benötigt“, sagt Meiko Rachimow. In die Blütenstadt Werder ist der 44 Jahre alte Informatiker der Liebe wegen gezogen. Rachimow ist in Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) geboren und in Rangsdorf (Teltow-Fläming) aufgewachsen. Nach dem Abitur und einer Ausbildung als Mediengestalter für Bild und Ton in Potsdam absolvierte er von 2004 an ein Informatikstudium an der Beuth-Hochschule in Berlin. Seitdem lebt der 44-Jährige mit seiner Frau in der Blütenstadt.

„Sie war in meiner Ausbildungsklasse, aber richtig kennengelernt haben wir uns erst später nach einem Treffen auf dem Baumblütenfest“, sagt der Informatiker. In Werder wohnt Rachimow mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern in einem Reihenhaus, wo er ebenso seine Firma Up Source betreibt. Aktuell kümmert er sich aber als angestellter Softwarearchitekt im Auftrag der Bundesrepublik etwa darum, dass Anträge für Waffenscheine oder die Nutzung des Adlers als Wappentier der Bundesrepublik digital gestellt werden können. Politisch kämpft der Wahlwerderaner als Chef der im Stadtparlament der Blütenstadt vertretenen Wählervereinigung Stadtmitgestalter für mehr Transparenz und Einflussmöglichkeiten der Einwohner auf Zukunftspläne in Werder.

Zentralgebäude nicht zeitgemäß

Ein Ziel als Landrat von Potsdam-Mittelmark wird im Fall seiner Wahl sein, den neben Bad Belzig als zweiten Verwaltungsstandort geplanten, bislang 100.000 Euro teuren Neubau in Beelitz-Heilstätten auf den Prüfstand zu stellen. „Der Blasig-Tower, wie dieser häufig bezeichnet wird, ist in Zeiten der Digitalisierung überhaupt nicht mehr zeitgemäß“, sagt der 44-Jährige. Als sachkundiger Einwohner für die Fraktion Die Linke/Piraten im Ausschuss für Verwaltungsstandortentwicklung, Verwaltungsdigitalisierung und Personalentwicklung des Landkreises verfolgt er den Fortgang der Pläne ständig mit.

Mehr digitale Kommunikation

In modernen Zeiten sei es nicht mehr notwendig, dass die in Teltow, Werder und Brandenburg an der Havel arbeitenden Verwaltungsmitarbeiter, wie derzeit geplant, in ein neues großes Gebäude umziehen, um in einem solchen an einem gemeinsamen Standort zu arbeiten. Stattdessen sollten die Mitarbeiter stärker als bisher auf digitalem Wege bei Videokonferenzen und in Netzwerken miteinander kommunizieren, findet Rachimow. Die Standorte Teltow, Werder und Brandenburg an der Havel will der Softwarearchitekt auf jeden Fall erhalten und wenn notwendig ausbauen. Die Ausgaben für den geplanten Verwaltungsneubau könnten für andere Projekte ausgegeben werden, sagt Rachimow. So würde der 44-Jährige etwa eine kreiseigene Wohnungsgesellschaft gründen und damit für den Bau von Sozialwohnungen in allen 19 Gemeinden, Städten und Ämtern Potsdam-Mittelmarks sorgen. Die Mietpreise seien schließlich in allen Orten Potsdam-Mittelmarks inzwischen gestiegen.

Mehr Einfluss auf politische Beschlüsse

Mehr Transparenz und Einfluss auf Vorhaben soll es mit einem Landrat Rachimow künftig für die Einwohner Potsdam-Mittelmarks geben. „Viele sagen, Politiker machen sowieso immer nur dass, was sie wollen, aber das muss nicht so sein“, sagt der Kandidat. Über Themen wie mehr Radwege im Landkreis, bessere Anschlüsse mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder eine kostenlose Busfahrkarte für jedes Schulkind will er zuerst mit den Einwohnern in Gesprächsrunden diskutieren, bevor die Kreistagsabgeordneten endgültig darüber abstimmen. Junge Leute sowie Erwachsende will der Pirat außerdem dazu aufrufen, mit Ideen für künftige Investitionen über den Kreishaushalt mitzubestimmen. Hierbei dürfe es nicht bei Feigenblättern wie kleinen Bürgerhaushalten bleiben. Wie genau die Menschen im Kreis mehr Einfluss erhalten, darüber müsse ohnehin zuerst einmal geredet werden, erläutert Rachimow. Wichtig sei in jedem Fall, das Mittelmärker nicht lediglich mitreden, sondern zudem über verschiedene Ideen abstimmen können.

Kürzere Wege für Anträge

Ein weiteres Ziel des Piraten sind kürzere Wege für alle Menschen, die bei der Kreisbehörde Anträge für Bauprojekte oder Arbeitslosengeld II stellen. Nachdem die Zulassungsbehörde für Fahrzeuge in Werder bereits digitalisiert ist, müssten digitale Bauanträge und elektronische Anträge für Hartz IV-Hilfen endlich vorangetrieben werden. Dazu sei es notwendig, die derzeit zahlreichen offenen Stellen in der Kreisverwaltung endlich mit Fachpersonal zu besetzen. Damit die Positionen in der obersten Behörde des Landkreises attraktiver werden, benötigten die Mitarbeiter deutlich mehr Freiraum und Rechte, um über Angelegenheiten mitzuentscheiden.

„Es soll jedoch nicht alles wegdigitalisiert werden“, sagt der Landratskandidat. So werde es auf jeden Fall weiterhin Mitarbeiter geben, die Menschen beim Stellen von Anträgen helfen. Das Digitalisieren der gesamten Verwaltung werde eine sehr lange Zeit in Anspruch nehmen, weiß der studierte Informatiker.

Paddeltouren in der Freizeit

Wenn sich Meiko Rachmow einmal nicht um das Digitalisieren von Kommunikation oder Behördenanträgen kümmert oder mit den Werderanern Stadtmitgestaltern für mehr Einfluss der Menschen auf politische Beschlüsse kämpft, dann verbringt am liebsten Zeit mit seiner Frau und den beiden Töchtern sowie seiner Katze. Unter anderem ist er gern mit seinem Paddelboot auf den zahlreichen Seen der Blütenstadt Werder unterwegs. Bei seinen Ausflügen nimmt er sich gern Zeit für Gespräche. „Das macht Spaß und erhält den Kontakt zu den Mitmenschen aufrecht“, sagt der Landratskandidat.

Von Elke Kögler