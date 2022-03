Die Nuthetaler haben am Sonntag in Saarmund ein Zeichen für den Frieden gesetzt. Rund 300 Menschen aus der Gemeinde und Umgebung bildeten das Peace-Zeichen, das aus der Luft weithin sichtbar war und mit einer Drohne im Bild festgehalten wurde. Sie sangen Friedenslieder wie „Kleine weiße Friedenstaube“, „Ein bisschen Frieden“ „We Shall Overcome“ oder „Blowing in the Wind“.

„Wir haben zur Solidarität aufgerufen und konnten einige Kontakte für Unterkünfte und andere Unterstützungen für Flüchtlinge aus der Ukraine knüpfen“, sagte Mitorganisatorin Janette Schwericke vom Bürgertreff in Saarmund, der zu der Friedensaktion aufgerufen hatte. Ziel sei es, ein Netzwerk in der Gemeinde zu schaffen, um die Unterstützung zu bündeln und so vielen ankommenden Familien aus der Ukraine helfen zu können.

„Die Klasse 5 der Grundschule Saarmund hat einen großartigen Kuchenbasar organisiert“, erzählte Janette Schwericke. So konnten durch die zahlreichen Kuchenspenden unglaubliche 1000 Euro gesammelt werden. Dieses Geld wird nun an die Kinderschutz-Organisation „Save the Children“ übergeben.

„Die Botschaft für den heutigen Tag war klar: Wir wollen Frieden für alle Länder dieser Erde. Das konnten auch die Passagiere eines Flugzeuges, das direkt über uns flog, ganz deutlich sehen.“