Krankenhaus Treuenbrietzen

packt Hilfsmittel ein

"Die Lage in der Ukraine macht uns sehr betroffen und erschüttert", heißt es am Donnertag aus dem Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen. In einer spontanen Nachtaktion ist dort eine konkret angefragte Sachspende für die Ukraine zusammengestellt worden.

Vermittelt worden sei der Kontakt von Johannitern aus der Fläming-Region. Sie nahmen eine Ladung von Decken, Kinderbettwäsche, waschbaren Stoffmasken, Tausenden medizinischen Einmalhandschuhen sowie kistenweise Verbandsmaterialien, Spritzen und Kanülen in Empfang.

Der weitere Weg des Transporters führte zu einer Sammelstelle nach Berlin und von dort durch Polen in Richtung Ukraine. Ein Konvoi aus mehreren Fahrzeugen macht sich auf den Weg. Polnische Fahrer werden den Transport in die Ukraine übernehmen. "Ob die Materialien ihr Zielgebiet in der Ukraine erreichen können, kann man in Anbetracht der Umstände nicht sicher vorhersagen", heißt es vom Krankenhaus.

Die Auslandshilfe der Johanniter-Unfallhilfe bereite weitere humanitäre Hilfe für Menschen aus der Ukraine vor und war bereits früher in der Ukraine engagiert. Bereits seit Jahren unterstütze sie regelmäßig in der Ukraine Kirchen und Gemeinden mit Hilfsgütern. "Aufbauend auf diesen Aktion und dem vorhandenen Netzwerk prüfen wir aktuell weitere mögliche Hilfsmaßnahmen für die betroffene Bevölkerung", heißt es von den Johannitern.