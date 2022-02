Potsdam-Mittelmark

Die Landratswahl ist zunächst einmal geschlagen und auf den ersten Blick sehen die Ergebnisse weder besonders aufregend noch sehr überraschend aus: Die Kandidaten der SPD und der CDU, Marko Köhler und Christian Große, treten gegeneinander in der Stichwahl an. Georg Friedrich Hartmann (Bündnisgrüne) und Hans-Peter Goetz (FDP) folgen mit Abstand und die anderen drei Kandidaten, Meiko Rachimow (Piraten), Jens Hinze und Stefan Schwabel (beide parteilos) bilden erwartungsgemäß die Schlusslichter.

Doch alle Kandidaten konnten zumindest in einzelnen Kommunen respektable Ergebnisse erzielen. So entschieden sich etwa im Amt Niemegk 22,5 Prozent der Wähler für den parteilosen Jens Hinze, der sein schlechtestes Ergebnis in Kleinmachnow einfuhr. Überhaupt konnten sich die Kleinmachnower nicht so richtig für die parteilosen Kandidaten erwärmen: Auch Stefan Schwabel musste hier mit 1,3 Prozent oder nur 83 Stimmen seine größte Niederlage hinnehmen. Seine stärkste Kommune ist hingegen die Stadt Treuenbrietzen, wo sich 212 Wähler oder 11,8 Prozent für ihn entschieden.

Stefan Schwabel, Meiko Rachimow und Jens Hinze. Quelle: Thomas Wachs, Julius Frick

Das Amt Niemegk ist nicht nur erwähnenswert, weil hier Hinze sein stärkstes Ergebnis verzeichnete, sondern auch, weil es eine der Kommunen ist, in denen Marko Köhler die absolute Mehrheit holte. Bei 51,1 Prozent für ihn blieb für die anderen nicht mehr viel übrig, sodass hier Hartmann (3,2 Prozent), Goetz (2,1 Prozent) und Rachimow (1,0 Prozent) ihre Tiefpunkte erlebten. Köhlers bestes Ergebnis verzeichnete er aber in Bad Belzig – dem Sitz des Landratsamtes. Hier errang er 2062 Stimmen oder 61,3 Prozent. Gleichzeitig ist das jene Kommune, in der Christian Große die größte Niederlage einstecken musste: Er erhielt knapp ein Viertel der Stimmen seines Stichwahl-Konkurrenten, nämlich 510, und musste sich mit 15,2 Prozent zufrieden geben. Platz zwei wurde es trotzdem für ihn, alle anderen Kandidaten blieben einstellig.

Große punktete dafür in Werder, wo sich 3105 Wähler und Wählerinnen für ihn entschieden (41,8 Prozent) – immerhin war sein Vater lange Jahre Bürgermeister dieser Stadt. Aber auch Meiko Rachimow erhielt hier mit 7,5 Prozent (555 Stimmen) sein bestes kommunales Ergebnis. Die beiden Kandidaten waren bis kurz vor der Wahl in Rechtsstreite um einen Einbruch in der Baustelle der Blütentherme verwickelt, Große hatte Rachimow beschuldigt, einer der Täter gewesen zu sein.

Christian Große und Marko Köhler erhielten die meisten Stimmen. Quelle: Julius Frick, Varvara Smirnova

Auch Kleinmachnow kann mit zwei Rekorden aufwarten, denn die Gemeinde hat – schon traditionell – Grün gewählt und Hartmann mit 30,9 Prozent an die Spitze gesetzt. Köhler wurde zwar mit 25,5 Prozent zweiter, doch es handelt sich dabei tatsächlich um sein schlechtestes Ergebnis auf dieser Ebene. Damit ist er wiederum knapp dran am besten Resultat von Goetz: Das erhielt er – erwartungsgemäß – in seiner Heimatstadt Teltow mit 24,7 Prozent. 1509 mal wurde hier das Kreuzchen für ihn gesetzt.

Ein Blick in die Ergebnisse der Wahllokale zeigt noch mehr Extreme. Marko Köhler erhielt sein stärkstes Ergebnis nicht in Brück, wo er arbeitet und lebt – hier erhielt er immerhin 54,9 Prozent der Stimmen, in seinem Heimat-Wahllokal Gömnigk 66,2 Prozent –, sondern im Ortsteil Neuehütten in Wiesenburg mit 76,7 Prozent. Das scheint auch insgesamt das beste Einzelergebnis zu sein.

Hans-Peter Goetz (FDP) (l) und Georg Friedrich Hartmann (Bündnisgrüne) beim Einwerfen ihrer Stimmzettel. Quelle: Julius Frick

Im Bad Belziger Ortsteil Lübnitz konnte sich dagegen Hartmann mit 50 Prozent durchsetzen – er erhielt 13 Stimmen. Überhaupt gibt es einige kleine Wahlgebiete, in denen die unbekannteren Kandidaten besser abschnitten. So hat Rachimow etwa im Gemeindezentrum Kemnitz in Werder 24 Prozent der Stimmen bekommen – hier machten nur 75 Wähler ihr Kreuzchen, 18 davon für den Piraten-Kandidaten. Im DGH Brachwitz (Treuenbrietzen) entschieden sich 31,5 Prozent (17 Wähler) für Jens Hinze (parteilos), 29,3 Prozent bekam im DGH Dietersdorf der ebenfalls parteilose Stefan Schwabel – hier sind es gar nur zwölf Stimmen.

Im Wahlgebiet Gemeindezentrum Bliesendorf (Werder) entschieden sich 63,7 Prozent der Wähler für Großes und Goetz punktete mit 36,1 Prozent im Bürgerhaus Teltow (56 Stimmen). In Ruhlsdorf landete der FDP-Kandidat mit 28,3 Prozent (60 Stimmen) sogar auf Platz eins vor Hartmann und Köhler mit je 21,7 Prozent und Große mit 19,3 Prozent.

Vize-Landrat Christian Steins (CDU) Heimat Havelsee Stadt entschied sich mit einer Wahlbeteiligung von 15 Prozent dafür, dem SPD-Kandidaten eine Mehrheit von 38,6 Prozent zu geben, die CDU mit Große musste sich 34,9 Prozent und Platz zwei zufrieden geben. Noch niedriger war die Wahlbeteiligung übrigens in Ziesar Stadt: Von 2176 Menschen, die ihre Stimme abgeben hätten dürfen, entschieden sich nur 228 und damit 10,5 Prozent dafür, drei wählten dann noch ungültig. Die größte Wahlbeteiligung gab es in Seddiner See mit 56,9 Prozent – hier fand zeitgleich Bürgermeisterwahl statt.

Von Konstanze Kobel-Höller