Am 1. September wählen die Brandenburger einen neuen Landtag. Die MAZ hat an sieben Direktkandidaten im Wahlkreis 16 (Altkreis Brandenburg, Plaue, Görden) fünf Fragen zu aktuellen Themen gestellt. Im heutigen Beitrag antworten die Kandidaten auf die Frage: Wie wollen Sie einem Bevölkerungsschwund im Wahlkreis entgegenwirken?

Vincent Bartolain aus Deetz tritt für Bündnis 90/Die Grünen als Direktkandidat im Wahlkreis 16 zur Landtagswahl an. Quelle: Frank Bürstenbinder

Vincent Bartolain ( Bündnis 90/Die Grünen): Ich denke, wir benötigen wieder eine Politik, welche auf die Menschen vor Ort hört und sich um deren Anliegen kümmert. So schaffen wir ein besseres Arbeits- und Lebensumfeld, in dem sich mehr Menschen, insbesondere Familien wohlfühlen. Dazu zähle ich ein sinnvolles ÖPNV-Angebot, mehr Kindergärten und Perspektiven für junge Menschen.

Franz Herbert Schäfer (CDU) lebt in Schenkenberg. Quelle: Frank Bürstenbinder

Franz Herbert Schäfer ( CDU): Nach fast 30 Jahren SPD geführter Landesregierung fehlt es im ländlichen Raum noch immer an einem flächendeckenden öffentlichen Personennahverkehr, einer genügenden Straßenausstattung und einer stabilen Internet- und Mobilfunkversorgung. Dafür und für mehr Mitsprache unserer tüchtigen Kommunalpolitiker vor Ort bei der Flächenentwicklung will ich mich stark machen.

Andreas Bernig aus Göhlsdorf ist Landtagskandidat der Linken. Quelle: privat

Andreas Bernig ( Die Linke): Gegen die Abwanderung im ländlichen Raum hat eine Enquetekommission des Landtages entsprechende Vorschläge erarbeitet. Diese müssen jetzt konsequent umgesetzt werden. Im Kern geht es dabei um die Gewährleistung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Ein Vorschlag ist unter anderem ländlichen Kommunen beim Finanzausgleich einen Flächenzuschlag zur Finanzierung der Infrastruktur zu geben.

Udo Wernitz aus Lehnin tritt für die SPD an. Quelle: Rüdiger Böhme

Udo Wernitz ( SPD): Der Fokus liegt derzeit stark auf dem Speckgürtel. Die Eigenentwicklung der Gemeinden, die nicht Ober- oder Mittelzentren sind, wird dadurch stark eingeschränkt. Damit fehlen den Kommunen die Möglichkeiten für Einwohnerzuwachs zu sorgen. Hier muss der Landesentwicklungsplan nachgebessert und angepasst werden.

Matti Karstedt aus Groß Kreutz ist Direktkandidat der FDP im Wahlkreis 16. Quelle: privat

Matti Karstedt ( FDP): Infrastruktur ist der Schlüssel zu einer guten Entwicklung der Region. Stehen Autos und Züge still, bleiben auch die Menschen fern. Der Erhalt und Ausbau unserer Verkehrswege muss daher eine wichtige gemeinsame Kraftanstrengung sein. Ich möchte die jahrelange Unterfinanzierung beenden und die Investitionen gleichermaßen in die Straßen- und Schieneninfrastruktur deutlich erhöhen.

Lars Hünich (AfD) lebt in Borkwalde. Quelle: privat

Lars Hünich ( AfD): Wir müssen den ÖPNV nicht nur ausbauen, sondern für Schüler und Azubis kostenlos anbieten. Aber das ist nur ein Anfang. Gesundheitsversorgung, Krankenhäuser, Altenpflege, Bildung – das alles darf nicht nach Gewinnorientierung stattfinden, sondern muss zu 100 Prozent für den Menschen da sein. Wenn die Infrastruktur stimmt, bleiben die Leute in der Region oder kommen wieder gern zurück.

Thomas Schulz aus Roskow will für BVB/Freie Wähler in den Landtag einziehen. Quelle: privat

Thomas Schulz ( BVB/Freie Wähler): Wichtig ist doch, dass das Leben auf dem Lande lebenswert bleibt. Die Leute müssen am Abend auch mal ohne Auto das nächste Theater erreichen können. Ein funktionierender ÖPNV, der nicht an Kreisgrenzen endet, ist enorm wichtig. Schule, Kita, Vereine und Arzt gehören zu einer funktionierenden Infrastruktur – so wie ein schnelles Internet. Für Arbeitnehmer mit Home-Office ist das ein wichtiger Standortfaktor.

Von Frank Bürstenbinder