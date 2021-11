Potsdam-Mittelmark

Die Pandemie-Bekämpfung in Potsdam-Mittelmark ist alles andere als eine Erfolgsgeschichte – doch was haben die Kreistagsfraktionen in den vergangenen eineinhalb Jahren eigentlich getan, um die Verwaltung besser auf diesen Herbst und Winter vorzubereiten? Welche Initiativen haben sie ergriffen, welche Beschlüsse eingereicht? Die MAZ hat sie alle gefragt – und die meisten haben auch geantwortet.

Kreis hat aufgegeben

Corona hat den Landkreis Potsdam-Mittelmark überfordert. In Sachen Pandemiebekämpfung klappt es einfach nicht, schon bei nur wenigen Fällen kam das Gesundheitsamt zu Beginn der vierten Welle nicht mehr mit der Kontaktnachverfolgung nach, sehr früh erreichten Bürger keine Ansprechpartner mehr, erhielten keine zeitnahen Informationen. Zu wenig Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei einem gleichzeitig zu hohen Krankenstand sind eine schlechte Kombination, wenn das System funktionieren soll. Mittlerweile hat der Landkreis aufgegeben und dem Land mitgeteilt, dass man den Aufgaben in diesem Bereich nicht mehr ordentlich nachkommen kann.

Kreistag ist Dienstherr der Kreisverwaltung

Die Kreisverwaltung ist dem Kreistag untergeordnet. Was dort mehrheitlich beschlossen wird, muss sie umsetzen. Das können Investitionsprogramme für die Wirtschaft sein, oder auch neue Jobs oder kreative Lösungen für akute Probleme. Entscheidend ist dabei dir Frage, ob die Kreistagsfraktionen die Initiative ergreifen, von ihren Möglichkeiten Gebrauch machen und ob sich Mehrheiten finden.

Die MAZ hat allen Fraktionen drei Fragen gestellt: 1) Wie gut hat Ihrer Meinung nach der Kreis PM die Corona-Pandemie im Griff? Was läuft gut, was schlecht in Potsdam-Mittelmark? 2) Welche Initiativen zur Verbesserung der Situation hat Ihre Fraktion in den vergangenen eineinhalb Jahren im Kreistag auf den Weg gebracht? 3) Welche sind bereits eingereicht oder werden derzeit diskutiert? Keine Antworten gab es von den Fraktionen FDP/BiK-BiT/IGH und Bündnis 90/Die Grünen.

SPD: Dezentrale Impfstellen und mehr Schulbusse

SPD und CDU fanden sich in der delikaten Situation wieder, ihren Landrat beziehungsweise seinen Stellvertreter in ihren eigenen Reihen berücksichtigen zu müssen. So dankt auch Dietmar Otto (Fraktionschef SPD) zunächst allen allen Mitarbeitenden im Gesundheitsamt für ihre Arbeit und ihr Durchhaltevermögen und sieht zunächst das aus seiner Sicht Positive: die Organisation interner Personalverstärkungen und die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr. Die Zentralisierung des Fachbereichs Hygiene hätte jedoch schneller erfolgen können und es sei bedauerlich, dass die Kontaktverfolgung nicht „in dem erforderlichen Maße“ erfolgen könne.

Gemeinsam mit dem Landrat habe die SPD das Thema Impfen wiederholt auf die Tagesordnung gebracht und für dezentrale Impfstellen gesorgt. Zusätzliche Schulbusse für unterschiedlichen Unterrichtsbeginn und zur Vermeidung voller Busse seien ebenfalls auf Initiative der SPD eingesetzt worden. Derzeit werde außerdem geprüft, wie die Mitarbeitenden im Gesundheitsamt weiter unterstützt werden können.

CDU: Weitreichende Maßnahmen auf den Weg gebracht

Für eine außerordentliche Sitzung des Kreistages im November vor einem Jahr, die auf Wunsch der CDU einberufen wurde, habe diese mehrere Beschlüsse vorbereitet gehabt, um „die Aufarbeitung der desaströsen Zustände sicherzustellen“, so CDU-Fraktionsvorsitzender Martin Szymczak. Da aber Landrat Wolfgang Blasig (SPD) nach seinem Herzinfarkt nicht an der Sitzung teilnehmen konnte und sein Stellvertreter Christian Stein (CDU) die Verantwortung kurz zuvor übernommen und laut Szymczak bereits weitreichende Maßnahmen auf den Weg gebracht hatte, wurden diese Beschlussanträge nicht eingebracht.

So waren 26 Verwaltungsmitarbeiter ins Gesundheitsamt versetzt worden, drei Externe und 20 Bundeswehrangehörige unterstützten temporär, die Hotline war verstärkt worden, eine 24/7 Rufbereitschaft und elektronische Kontaktverfolgungsformulare waren eingerichtet worden. Außerdem waren Teile des Gesundheitsamtes in Teltow zusammengezogen und technische Ausstattung für das Frühjahr angekündigt worden.

Derzeit werde die CDU in der Fraktionssitzung vom ersten Beigeordneten zum aktuellen Stand informiert. „Weitere Maßnahmen erschienen im Kontext der vorgelegten Anstrengungen der Verwaltung nicht angezeigt, da strukturell alles getan wurde, was getan werden konnte. Aktuell bewältigen 77 Personen das Infektionsgeschehen in Potsdam-Mittelmark“, so Szymczak.

Die Linke/Piraten: Keine Unterstützung bei Anträgen

Die Mitglieder der „Die Linke/Piraten“ seien mit der Situation sehr unzufrieden, antwortete Fraktionsvorsitzende Kathrin Menz. Man habe den Wunsch, das Gesundheitsamt an einem Standort zu konzentrieren, um Synergieeffekte zu erzielen, mitgetragen, das Ansinnen der Fraktion, frühzeitig Amtshilfe zu suchen, sei negativ beschieden worden, ebenso der Wunsch nach einer Sondersitzung des Ausschusses für Soziales.

Die Fraktion habe außerdem Anträge eingebracht, durch eine Erhöhung des Kreisentwicklungsbudgets und die rückwirkende Senkung der Kreisumlage die Kommunen zu unterstützen. Beide Male seien aber nicht die nötigen Mehrheiten erreicht worden. Ein ständiger Punkt sei zudem die dezentrale Unterbringung Geflüchteter, die auch das Infektionsrisiko senke.

Sie macht auch darauf aufmerksam, dass nicht alle Probleme hausgemacht seien, sondern dass auch Bundes- und Landespolitik nicht zu kreislichen Lösungen beigetragen hätten. So seien Hilfen zu spät eingelangt oder unbelastete Zeiträume – Sommer – nicht genutzt worden, um einen Vorlauf zu schaffen.

AfD: Antrag wurde abgelehnt – aber bundesweit eingeführt

Mehrere Anfragen habe es von der AfD zu den Themen Corona sowie dem Gesundheitsamt gegeben, so AfD-Fraktionsvorsitzender Peer Dorow. „Ich als Fraktionsvorsitzender stellte auch in den Ausschüssen dazu kritische Fragen und veröffentlichte einen offenen Brief im Kreistag.“ Ein Antrag, eine begrenzte Anzahl von FFP2-Masken für Menschen ab 60 zur Verfügung zu stellen, sei vom Kreistag mehrheitlich abgelehnt worden – später aber bundesweit eingeführt worden.

Gegen den Umzug des Gesundheitsamtes nach Beelitz-Heilstätten und die damit verbundene Errichtung von Containern habe die Fraktion gestimmt, weil sie in der geplanten kurzen Zeit als nicht durchführbar erschien. „Leider behielten wir recht, zudem wird der Umzug jetzt in der wahrscheinlich höchsten Pandemie-Zeit (4. Welle) durchgeführt.“ Aus Dorows Sicht „hat sich die Situation gegenüber dem letzten Jahr nicht verbessert, sondern verschlechtert, obwohl genug Zeit war.“

BVB Freie Wähler-FBB: Mitarbeiter, nicht Standort entscheidend

Roland Büchner (Fraktion BVB Freie Wähler-FBB) sieht unterdessen „die Coronapolitik des Kreises genauso hilflos wie die des Landes. Wir sind nur am Reagieren und nicht beim Agieren.“ So sei nicht der Standort des Gesundheitsamtes entscheidend, sondern die Mitarbeiter. Dieses seien schlichtweg überfordert und könnten die aufwändigen Arbeiten nicht leisten. „Vielleicht hätte man lieber Geld in die Hand nehmen sollen und im Sommer an den Schulen Aerosolfilteranlagen zu installieren.“

Auch könne man nicht verstehen, wieso etwa der beschauliche Weihnachtsmarkt in Ferch abgesagt werde, es aber volle Fußballstadien gebe, der Amateursport nur noch mit 2G-Regeln aufrechterhalten werde, aber die Profis spielen dürfen, obwohl sie noch nicht mal geimpft sind. „Uns tun die Leute leid, die nun wieder auf vieles verzichten müssen, die keine Einnahmen haben und Weihnachten nicht mal mit der gesamten Familie feiern können.“ Die Frage nach Initiativen seiner Fraktion blieb auch nach Nachfrage unbeantwortet.

Von Konstanze Kobel-Höller