Mittelmark

Immer noch herrscht Frust zwischen Havelland und Fläming über fehlende Gelbe Tonnen. Vor allem aus Mehrfamilienhäusern gibt es jede Menge Klagen über nicht ausreichend zur Verfügung gestellte Behälter. Im Januar mussten sich oft mehrere Parteien eine Tonne teilen. Und was macht die Firma Remondis Brandenburg? Das Unternehmen hat den privatwirtschaftlichen Auftrag zur Aufstellung und 14-tägigen Leerung der 240-Liter-Tonnen mit dem gelben Deckel bekommen.

Diese Menge von Norbert Graap aus Wiesenburg passt nicht in eine Gelbe Tonne. Quelle: Privat

Seit dem 1. Februar lässt Remondis durch die Firma C-trace Gelbe Tonnen in Potsdam-Mittelmark nachliefern. Bis Ende Februar sollen alle Mittelmärker beliefert sein, die bisher noch keine Tonne bekommen haben, heißt es von der Pressestelle der Kreisverwaltung. Doch schon jetzt gehen bei Remondis Anträge zur Aufstellung einer zweiten Gelben Tonne ein. Norbert Graap aus Wiesenburg hatte für sein Zweifamilienhaus samt Imbissgeschäft sogar zwei zusätzliche Tonnen beantragt. Die Nachlieferung war ihm bis zum 31. Dezember 2021 versprochen worden. „Passiert ist bis heute nichts“, sagte der Hausbesitzer an diesem Donnerstag der MAZ. Bisher hatte er alle zwei Wochen rund 15 Gelbe Säcke vor die Tür gelegt. Kein Wunder, dass Graap mit einem Behälter nicht weit kommt.

Keine Säcke in die Tonnen

In diesem Zusammenhang warnt der Landkreis vor einer Befüllung der Tonnen mit Gelben Säcken, die seit dem 1. Januar 2022 ausgedient haben. Dies sei nicht zulässig, weil es sich bei den Gelben Säcken um eigenständige Entsorgungsbehältnisse handele. So werde bei der Nutzung von Säcken das Volumen der Tonne deutlich reduziert. Besser sei es, die Leichtverpackungen lose einzuwerfen. Das Duale System empfiehlt ein „Nachdrücken“ des Materials. So könnte der Inhalt von vier bis sechs Gelben Säcken in einen 240-Liter-Behälter passen. Eine Entspannung bei der Menge erhofft sich auch Remondis von der ersten Stufe der sogenannten „erweiterten Pfandpflicht für Einweggetränkeverpackungen“, die zukünftig pfandpflichtig werden.

Von Frank Bürstenbinder