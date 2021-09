Potsdam-Mittelmark

Nach der Ankündigung von Potsdam-Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig (SPD), sich mit Ende März 2022 in den Ruhestand versetzen lassen zu wollen, beginnt in den Fraktionen die Suche nach möglichen Kandidaten für den Nachfolger-Wahlkampf.

Dietmar Otto, Kreistagsvorsitzender der SPD, wird jedenfalls nicht selbst antreten. „Es fragen mich aber ganz viele, ob ich der nächste Landrat bin“, sagt er. Bei acht Jahren Amtszeit wäre er jedoch am Ende 69 Jahre alt, „Damit hätte ich kein Problem – aber man ist dann kein Mann der Zukunft.“

Dietmar Otto (SPD). Quelle: Dirk Pagels

Geeignet ist seiner Meinung nach, wer einen Apparat mit 1000 Leuten lenken kann, also Verwaltungs- und Führungserfahrung hat, und vorher einen Wahlkampf durchstehen kann. „Und man muss auch eine gewisse Sicherheit haben, dass man dann auch im Kreistag eine Mehrheit hat.“ Fünf bis sechs Personen aus der SPD seien derzeit im Rennen, rund die Hälfte davon Frauen, quer aus dem Landkreis. Namen verrät er keine. Bei der CDU könnte er sich vorstellen, dass Saskia Ludwig, Mirna Richelt oder Martin Szymczak aufgestellt werden.

Diese Namen möchte Szymczak nicht kommentieren. „Es sind zwei bis drei Leute im Gespräch, aber noch nicht Spruchreifes“, sagt der Kreisfraktionsvorsitzende. Ob er selbst Ambitionen hat, lässt er offen, gibt aber zu bedenken, dass es eine Landratswahl im Windschatten der Bundestagswahl wird. Der Zeitpunkt sei von Blasig gut kalkuliert gewesen, in Brandenburg seien alle zehn Wahlkreise rot und bis 31. März könne eine neue Regierung noch nicht viel kaputt machen.

Martin Szymczak ist Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag Potsdam-Mittelmark. Quelle: Rüdiger Böhme

Wer für die CDU antritt, braucht Erfahrung in der Kommunalpolitik, im Krisenmanagement wie etwa im Brand- und Katastrophenschutz, und in Verwaltung und Personalführung. Davon, die ebenfalls demnächst freie Position des ersten Beigeordneten mit jener des Landrates als „Paket“ zu vergeben, damit politische Deals möglich werden, hält er nichts. „Der erste Beigeordnete sollte schon eingearbeitet sein, bevor ein neuer Landrat kommt“, sagt er. „Er muss den Landkreis führen können.“ Er könnte sich vorstellen, dass die SPD als Gegenkandidaten die Teltowerin Claudia Eller-Funke oder Melanie Balzer aus Linthe aufstellt, bei den Grünen hält er den Kleinmachnower Henry Liebrenz für einen möglichen Kandidaten.

Henry Liebrenz ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag Potsdam-Mittelmark. Quelle: Rüdiger Böhme

Auch Liebrenz hält es für zu früh, Namen zu nennen. „Das ist ein Prozess.“ Dass der stellvertretende Fraktionsvorsitzende selbst antritt, sieht er zum jetzigen Zeitpunkt eher nicht. „Unter 30 Prozent.“ Das müsse er aber noch mit seiner Partei und seiner Familie besprechen. Der Grund liege in seinem Alter: In allerspätestens sechs Jahren gehe er in Rente – da müsse er es sich überlegen, ob weitere acht Jahre Verpflichtung wirklich eine Option wären. Natürlich gebe es aber schon Überlegungen für Kandidaten, so ungefähr eine Hand voll an Personen. Ob es eine Frau wird? „Ich finde es gut, wenn die richtigste Person mit dem richtigsten Konzept zum richtigen Zeitpunkt vorne steht – aber es gibt bei den Grünen Regularien, die das manchmal etwas schwierig machen.“

Wolfgang Blasig (SPD) gibt sein Amt als Landrat von Potsdam-Mittelmark vorzeitig ab. Quelle: Hermann M. Schröder

Die Entscheidung Blasigs hat ihn nicht überrascht: „Nach dieser gesundheitlichen Runde, die er gedreht hat, habe ich schon irgendwie damit gerechnet, dass das mal kommt“, spricht er den Herzinfarkt des Landrates von vor rund einem Jahr an. Den Zeitpunkt der Bekanntgabe sieht er aber entspannt: „Mit Beginn der Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene kann sich die Stimmung Tag für Tag verändern. Ob das gut oder schlecht für die Grünen ist, kann ich noch nicht beurteilen, das müssen wir abwarten.“ Mit dem jetzigen Ergebnis sehe es mit einem grünen Landrat aber tatsächlich schlecht aus.

Wer antritt, brauche die Fähigkeit, die vielen unterschiedlichen Interessen zusammenführen zu können, ein erhebliches Gefühl für die menschlichen Regungen und die Fähigkeiten, im Bereich Verwaltung und Verwaltungsrecht schnell erfassen zu können, wie die Mechanismen laufen.

Kleinmachnows Bürgermeister Michael Grubert (SPD) schließt nichts aus. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Liebrenz denkt nicht, dass der nächste Landrat wieder aus Kleinmachnow kommt, eher aus einer anderen Ecke des Kreises. Blasig war vor seiner Funktion als Landrat Bürgermeister Kleinmachnows. Dieses Amt hat derzeit Michael Grubert (SPD) inne. Dieser sagt, er sei noch nicht „aussagefähig“ zu diesem Thema, aber: „Ausschließen tu ich nichts.“ Er sei jedoch überzeugt davon, dass es ein, zwei fähige junge Kandidaten in der SPD im Landkreis gebe.

Hans-Peter Goetz überlegt mit FDP noch, ob sie einen Kandidaten aufstellen wollen. Quelle: FDP

Ob sie sich überhaupt auf die Suche nach Kandidaten macht, entscheidet die FDP erst noch. 2017 hatte die Fraktion niemanden ins Rennen geschickt, so Kreisfraktionsvorsitzender Hans-Peter Goetz, der auch für sich selbst noch nicht weiß, ob er antreten würde. Er versteht, dass Blasig abtritt und wünscht ihm alles Gute. „Die Pflicht zum Saufen kann manchmal auch hart sein“, sagt er. Über mögliche Gegenkandidaten macht er sich keine Gedanken: „Ich werde einen Teufel tun, mir den Kopf für die anderen Parteien zu zerbrechen.“

Von Konstanze Kobel-Höller