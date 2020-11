Potsdam-Mittelmark

Fast eine Woche braucht das Gesundheitsamt Potsdam-Mittelmark derzeit im Durchschnitt, um auf einen Hinweis auf eine Corona-Infektion zu reagieren. Fünf Tage, die einen Teltower viel Nerven gekostet haben. Seinen Namen möchte er nicht in der Zeitung lesen, aber mit seinem Beispiel zeigen, worauf sich andere gegebenenfalls einstellen müssen, die ebenso unmittelbar mit der Pandemie in Berührung kommen.

Teltower ließ sich selbst testen

In diesem Fall ist die Ehefrau des Teltowers positiv getestet worden. Wann und wie sie sich infizierte, weiß das Ehepaar nicht. Die Frau hat beruflich Publikumsverkehr. Nach ihrem Ergebnis hat sich der Teltower vorsorglich in einer Hausarztpraxis für einen Selbstkostenbeitrag von 52 Euro testen lassen – Ergebnis: negativ.

Er hatte außerdem, sofort als er das Testergebnis seiner Frau kannte, über die offizielle Mailadresse mehrmals den Kontakt zum Gesundheitsamt gesucht. Außer einer elektronischen Eingangsbestätigung erhielt er nichts. Er brauchte aber eine Bestätigung des Amtes, um dem Arbeitgeber die Quarantäne begründen zu können.

Wahrscheinlich kein Einzelfall

An der Corona-Hotline des Kreises in Bad Belzig versprach ihm ein Mitarbeiter, seine Bitte mit Dringlichkeitsvermerk weiterzugeben. Erst Tage später hieß es seitens des Gesundheitsamts, man habe keinen Hinweis auf ein positives Testergebnis der Ehefrau erhalten – daher die Verzögerung. Eigentlich sind die Meldeketten längst einheitlich geregelt. Fünf Tage lang wartete der Mann auf die Quarantäneanordnung des Gesundheitsamtes.

Der Teltower ist wahrscheinlich kein Einzelfall. Doch konkrete Empfehlungen in solchen speziellen Situationen sind auf der Corona-Seite des Landkreises nur versteckt und umständlich zu finden. Deshalb hier eine kurze Übersicht:

Wohin können sich Angehörige von Corona-Infizierten mit Fragen wenden?

Die Angehörigen sollten umgehend den Kontakt zum Gesundheitsamt suchen. Die Behörde entscheidet über die nächsten Schritte. Empfohlen wird, sich selbst testen zu lassen. Kontakt über die Hotline 033841/9 11 11 – aber nur Montag bis Freitag zwischen 9 und 14 Uhr. Das Gesundheitsamt ist außerdem per Mail erreichbar: Gesundheitsamt@ Potsdam-Mittelmark.de.

Können sich Angehörige bei der Corona-Hotline beraten lassen?

Die Corona-Hotline fragt die infektionsrelevanten Kriterien für eine Corona-Erkrankung ab und leitet Hinweise an das Gesundheitsamt weiter.

Sollten sich Angehörige selbst in Quarantäne begeben?

Die Quarantäne muss vom Gesundheitsamt angeordnet werden, damit man eine Entschädigung erhalten kann. Eine freiwillige Quarantäne gehört nicht dazu. In diesem Fall muss mit dem Arbeitgeber eine einvernehmliche Lösung gefunden werden.

Nehmen auch alle Hausärzte solche Tests vor?

In Potsdam-Mittelmark gibt es nach Angaben des Landkreises vier bestätigte Testzentren. Diese befinden sich in Bad Belzig gegenüber dem Ernst-von-Bergmann-Klinikum, im Diagnostikzentrum in Teltow, im Ärztehaus in Kleinmachnow sowie in einer Hausarztpraxis in Langerwisch. Für den Besuch ist meist eine Überweisung des Hausarztes erforderlich.

Von Heinz Helwig