Bis das neue Fahrzeug in der Feuerwache von Treuenbrietzen steht, kann es noch Monate dauern. Stadtbrandmeister Olaf Fetz ist nach aktuellen Meldungen aber guter Dinge, dass es so weit kommen wird. „In dieser Woche erhielt die Stadt für ein neues Fahrzeug den Zuwendungsbescheid vom Land“, bestätigt der Feuerwehrchef gegenüber der MAZ.

Feuerwehrautos aus Tschechien

In den nächsten zwei Jahren sollen insgesamt 30 neue Feuerwehrfahrzeuge nach Brandenburg rollen, elf weitere nach Mecklenburg-Vorpommern. Den Zuschlag dafür erhielt die tschechische Firma „ Tatra Trucks“. So zumindest vermelden es verschiedene tschechische Fahrzeugportale mit dem Verweis auf das Unternehmen.

Das Innenministerium in Potsdam teilte der MAZ mit, dass der Zuschlag im Juni 2020 erfolgt sei, aber noch keine Verträge unterzeichnet sind. Insgesamt hätten 30 Kommunen einen entsprechenden Antrag auf Förderung gestellt. Die Auslieferung soll schon im nächsten Jahr erfolgen.

Kreisbrandmeister Jens Heinze bestätigt, dass der Landkreis Potsdam-Mittelmark mit sechs neuen Feuerwehrfahrzeugen von dieser Maßnahme profitieren wird. Sie sollen künftig neben Treuenbrietzen auch in Ziesar, Wiesenburg, Michendorf, Groß Kreuz und Beelitz – den wichtigen Stützpunktfeuerwehren – stationiert sein.

Ein großer Wassertank

Der tschechische Fahrzeughersteller hat sich auf besonders robuste und geländegängige Feuerwehrautos spezialisiert. Sie sind insbesondere bei Bränden in unwegsamen Gelände eine Allzweckwaffe, wie Olaf Fetz beschreibt, können aber auch bei allen anderen Einsätzen durchaus genutzt werden. „Sie haben nicht viel Technik, dafür aber einen großen Wassertank.“

Die erste Charge soll vor allem aus einer kleineren Version der gigantischen Feuerwehrfahrzeuge bestehen. Mit 4000 Litern Wasser im Tank und zusätzlichem Schaummittel zählen sie dennoch zu den ganz Großen. Die sogenannten „ Tatras“ dienen vor allem den Bränden im Wald und auf Feldern, wo das Wasser knappt ist und man nur schlecht hin kommt.

Tanklöschfahrzeug zur Miete

Die Stadt Treuenbrietzen braucht dringend ein solches neues Tanklöschfahrzeug. Die verheerenden Waldbrände in den vergangenen Jahren hätten gezeigt, dass die Technik nicht reicht. „Seit über einem Jahr kämpfen wir schon um ein Fahrzeug“, sagt Olaf Fetz. Derzeit hat die Stadt ein Tanklöschfahrzeug übergangsweise von einer externen Firma angemietet.

Das neue Feuerwehrfahrzeug wird für Treuenbrietzen mit 80 Prozent gefördert. Den Rest muss die Stadt selbst aufbringen. Olaf Fetz sei aber guter Dinge, dass die Verwaltung alles dafür tun wird, das umzusetzen. Der Eigenanteil schwanke laut dem Kreisbrandmeister von Stadt zu Stadt zwischen 20 und 30 Prozent, je nach Haushaltslage.

Ältere Modelle ersetzen

In Betracht für die neuen Feuerwehrfahrzeuge kommen allerdings nur sogenannte Stützpunktfeuerwehren, die also zentral liegen und besondere Aufgaben übernehmen. Alle zwei Jahre werde solch ein Auftrag ausgeschrieben. „In großen Mengen werden die Autos billiger“, sagt Jens Heinze. „Jetzt ist endlich Brandenburg wieder an der Reihe.“

Die neuen Fahrzeuge würden aber nicht unbedingt zusätzliche Technik bedeuten. Laut dem Kreisbrandmeister werden im Zuge dessen einige ältere Modelle ersetzt. „Das sind zum Teil noch Unimogs, einige älter als 30 Jahre.“

Bei den 41 neuen Feuerwehrfahrzeugen aus Tschechien muss es nicht unbedingt bleiben. Es gebe wohl eine Option, die Anzahl noch zu erweitern. Die Investitionssumme bei 41 Fahrzeugen – für Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern – liegt laut dem Innenministerium bei 15.5 Millionen Euro.

Von Marcus J. Pfeiffer