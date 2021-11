Mittelmark

Pünktlich wie in den vergangenen Jahren liegt der Heimatkalender 2022 der Chronistenvereinigung Potsdam-Mittelmark zum Kauf bereit. Chris Rappaport vom Redaktionsteam, der die Vorbereitungen bis zur Drucklegung federführend begleitete, freut sich über den gelungenen Druck.

650 Exemplare warten jetzt auf heimatgeschichtlich interessierte Leser. Das 132 Seiten starke Heft lädt zu einem Streifzug durch den gesamten Landkreis ein.

Geschichten aus allen Himmelsrichtungen

So erinnern Aufsätze über die Schwedenlinde in Brielow der Radeweger Ortchronistin Gerda Arndt und die Schweden in der Mittelmark von Angela Schneider an die Vergangenheit der Region. Karin Hanusch aus Brück steuerte einen Aufsatz über Otto Boettger-Seni bei, einen Heimatkalender-Autor der ersten Stunde.

Wolfgang Belitz aus Linthe brachte eine Zuarbeit über alte Stühle zu Papier; damit verbunden ein Stück „Kneipengeschichte“. Erinnerungen an seine Zeit als Volkskorrespondent der Märkischen Volksstimme schrieb der Bad Belziger Heinz Niendorf auf und Gerke Pachali aus Krahne seine Forschungsergebnisse über Leopold von Rochow.

Acht Beiträge im Heimatkalender widmete die Chronistenvereinigung außerdem dem Schwerpunkt „Schule in der Mittelmark“. Ein Thema, das jeden Leser berührt – ob jung oder alt. Dem ländlichen Schulwesen auf der Spur waren unter anderem Detlef Fechner aus Wittbrietzen und Angela Schneider aus Tremsdorf.

Doch haben die schreibfreudigen Chronisten zwischen Havel und Fläming für das neue Büchlein nicht nur in die Vergangenheit geschaut. Auch der Gegenwart wurde ein Aufsatz gewidmet, um nachkommenden Generationen von der Pandemie zu berichten. Er trägt den Titel „Corona im Heimatverein“ und wurde von Brigitte Wilhelm aus Glindow verfasst.

Jürgen Böhm aus Stahnsdorf und Erhard Nickel aus Schenkenhorst gehören ebenfalls zu den 18 Autoren, die mit insgesamt 25 kurzen und illustrierten Beiträgen dafür gesorgt haben, dass mit dem neuen Heimatkalender eine Tradition weiterlebt.

Hier kann man den Kalender erwerben Der Heimatkalender 2022 „Zwischen Havel und Fläming“ ist in Buchhandlungen, Touristinformationen, Rathäusern und manchen Geschäften in Potsdam-Mittelmark erhältlich. Er hat 132 Seiten und kostet 9,90 Euro. ISBN 978-3-946668-07-7. Wer am Heimatkalender 2023 mitwirken möchte, kann sich beim Redaktionsteam unter info@chronistenvereinigung-pm.de melden.

2018 erschien der erste, durch den Chronistenvereinigung Potsdam-Mittelmark herausgegebene Heimatkalender. Mehr als 100 Jahre zuvor, 1913, war erstmals ein solcher veröffentlich worden. Damals jedoch noch unter dem Titel „Kreis Kalender für Zauch-Belzig“. Zum Preis von 50 Pfennigen war derselbe erhältlich gewesen.

Im Vorwort schreib man damals: „Der vom Wohlwollen der Kreisbehörden getragene Kalender will den Kreisinsassen die landschaftlichen Schönheiten ihrer engeren Heimat durch Wort und Bild vor Augen führen, sie mit den historischen Tatsachen vertraut machen, ihnen alte Sitten und Bräuche überliefern und die Liebe zur Heimat pflegen“.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es von 1960 bis 1963 in Belzig einen Heimatkalender. Neben alten Bauernregeln und einigen Gedichten waren Artikel ausgewählt worden, die vom Schaffen der Werktätigen beim „erfolgreichen Aufbau des Sozialismus im Kreis Belzig“ berichteten und Einblick in die Geschichte des Kreises gaben.

Tradition wiederbelebt

Ein neuerliches Anknüpfen begann 1984 mit dem „Belziger Heimatkalender“. Im Vorwort steht: „Mit der Herausgabe des Heimatkalenders 1984 wird zum 35. Jahrestag der Gründung der DDR eine Tradition fortgesetzt“. Ab 1994, der Kreis Belzig war Geschichte und Teil des Landkreises Potsdam-Mittelmark geworden, erschien der Kalender in der Reihe „Heimatblätter“ unter dem Titel „Zwischen Havelland und Fläming“.

2003 letztmals erschienen, wurde die Veröffentlichung ab 2004 aus finanziellen Gründen eingestellt. 15 Jahre später griff die Chronistenvereinigung Potsdam-Mittelmark den sprichwörtlichen Faden wieder auf und knüpfte, mit finanzieller Unterstützung durch den Landkreis, an die Tradition an.

Neue Autoren gesucht

Auch im kommenden Jahr soll daran festgehalten werden. „Der erste Beitrag liegt bereits vor“, freut sich Chris Rappaport und hofft auf weitere Einsendungen. Er erklärt, dass für weitere Veröffentlichungen nicht unbedingt auf vergangene Jahrhunderte zurückgeschaut werden muss. „Was wir in unserem Leben erlebt haben, gehört auch aufgeschrieben, sonst ist es vergessen“, erklärt der Chronist aus der Redaktionskommission und bittet damit auch um Aufsätze aus der jüngeren Vergangenheit.

Von Bärbel Kraemer