Der Landkreis geht mit zehn neuen Corona-Fällen in das Wochenende. Damit steigt die Zahl der infizierten Personen auf insgesamt 340. Das hat der Krisenstab der Kreisverwaltung am Freitagnachmittag mitgeteilt. Ein relativ hoher Anteil von positiv getesteten Menschen entfällt auf die Stadt Werder ( Havel). Und zwar sind es aktuell 88. In zwei Altenpflegeheimen hat sich das Virus festgesetzt. „Die hohen Fallzahlen haben auch damit zu tun, dass die Stadt frühzeitig und konsequent mit den niedergelassenen Ärzten eine Abstrichstelle organisiert hat, die sehr stark auch von außerhalb frequentiert wird“, so Kreissprecherin Andrea Metzler.

44 Personen genesen

Von den erkrankten Mittelmärkern müssen mit Stand Freitag 17 Uhr 71 Patienten in Krankenhäusern betreut werden. Inzwischen gelten 44 Menschen als genesen. In angeordneter häuslicher Quarantäne befinden sich 183 (+39) Personen. Die Zahl der Verdachtsfälle stieg binnen 24 Stunden um 73 auf 1684 Personen. Bei den Todesfällen gibt es keine Veränderung. Insgesamt erlagen bisher 15 Menschen ihrer Erkrankung.

Von Kleinmachnow bis Ziesar

Wie sieht es in der Region mit den Infektionszahlen aus? Nach Werder folgen Kleinmachnow (48), Teltow (35) und Michendorf (25). In Stahnsdorf gibt es 18 Infizierte. Die wenigsten Ansteckungen gibt es unverändert in den Ämtern Wiesenburg (2), Wusterwitz (3) und Ziesar mit jetzt zwei Fällen. Von den fünf im Amt Beetzsee infizierten Personen sind vier genesen.

Regelungen gelten fort

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat an diesem Freitag die Allgemeinverfügungen zum Verbot der Unterrichtserteilung in Schulen, des Verbots des Betriebs von Kindertageseinrichtungen sowie der Betreuung von Kindern in Kindertagespflegestellen im Landkreis mit heutigem Datum erlassen. Damit gelten die bereits geltenden Regelungen über den 19. April 2020 fort. Daneben ist die Allgemeinverfügung für Reiserückkehrende aus Risikogebieten aufgehoben worden, da inzwischen die SARS-CoV-2-Quarantäneverordnungdes Landes Brandenburg diese Regelung ersetzt hat. Die genannten Allgemeinverfügungen stehen im Laufe des Tages auf der Internetseite des Landkreises www.potsdammittelmark. de bereit.

