Mittelmark

Auch wenn niemand weiß, wie es in diesem Jahr mit Museen, Theater und Festivals weitergeht, will der Landkreis die Kulturszene 2021 mit rund 500 000 Euro fördern. Das hat die Kultur-Beauftragte der Kreisverwaltung, Doris Patzer, angekündigt. Die Summe ist im aktuellen Haushaltsentwurf enthalten, der Anfang März vom Kreistag beschlossen werden soll. Die Höhe lehnt sich an die Ausgaben der Vorjahre an.

Kreistagsabgeordneter Manfred Geserick (SPD). Quelle: Silvia Zimmermann

Anzeige

Es wird erwartet, dass dieser Posten keinen Anlass für politischen Streit geben wird. So sagte der Kreistagsabgeordnete Manfred Geserick (SPD) bei der jüngsten Sitzung des Bildungs- und Kulturausschusses des Kreistages: „Es ist gut und richtig, wenn der Kreis auch in dieser schwierigen Zeit an der Förderung festhält. Ich habe Hoffnung, dass die Kultur überleben wird.“ Darin sei man sich wohl über alle Fraktionen einig, ergänzte Ausschussvorsitzende Kathrin Menz (Linke). Geserick war selbst über viele Jahre Vorsitzender des Musikvereins Ziesar, der seit Monaten keine Auftritte und Proben hat.

Alle Anträge förderfähig

Den insgesamt 505 000 Euro stehen 60 Förderanträge aus allen Teilen des Landkreises gegenüber. Darunter sind wieder Konzertreihen, wie die Havelländischen Musikfestspiele, Museumsprojekte, Dorfjubiläen und zahlreiche Vorhaben von Vereinen in den Städten und Gemeinden. Nach Auskunft von Kultur-Managerin Patzer sind alle Anträge förderfähig. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es elf Anträge weniger, was nicht zuletzt auf eine coronabedingte Zurückhaltung bei den Trägern zurückzuführen sein dürfte.

Potsdam-Mittelmarks Kultur-Beauftragte Doris Patzer. Quelle: René Gaffron

„Das Jahr 2020 war eine ganz harte Zeit für unsere Kunst- und Kulturszene. Besonders hat es die Theater- und Musikschaffenden getroffen. Dadurch wurden einige Fördergelder nicht abgerufen oder müssen zunächst an das Land zurückgezahlt werden. Immerhin hat kein Träger eines Kulturformats aufgeben müssen“, berichtete Patzer. Bis zum Ende des Jahres waren bereits rund 20 000 Euro Zuschüsse an das Land wegen abgesagter Projekte zurückgegeben worden. „Wenn wir für 2021 einen entsprechenden Mehrbedarf nachweisen, können die Mittel aber erneut abgerufen werden“, sagte Patzer auf Nachfrage des Kreistagsabgeordneten Thomas Schulz (Freie Wähler). Nach der aktuellen Eindämmungsverordnung sind immer noch alle Kulturstätten geschlossen.

Von Frank Bürstenbinder