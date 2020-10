Potsdam-Mittelmark

Mit den steigenden Infektionszahlen wird die Corona-Lage im Landkreis Potsdam-Mittelmark immer kritischer. Am Dienstag meldete die Kreisverwaltung einen Inzidenzwert von 32,8. Dieser Wert beziffert die Zahl der Corona-Fälle, gerechnet auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Ab einer Inzidenz von 35 gilt eine Frühwarnstufe. Den Mittelmärkern drohen dann weitere Maßnahmen, die helfen sollen, die Verbreitung des Virus einzudämmen.

In einigen Landkreisen oder kreisfreien Städten des Landes Brandenburg wurden die Regeln bereits verschärft. Was sich für die Mittelmärker genau verändern wird, wenn der Inzidenzwert weiter steigt, regelt die Umgangsverordnung des Landes Brandenburg. Ein Überblick:

Mund-Nasen-Schutz in Gaststätten, Büros und Aufzügen

Personen, die älter als sechs Jahre alt sind, müssen den Mundschutz in Gaststätten tragen, wenn sie nicht an ihrem Platz sitzen. Gleiches gilt in Büro- und Verwaltungsgebäuden, zum Beispiel auch dann, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht sicher eingehalten werden kann. Auch in Aufzügen gilt Maskenpflicht.

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark kann zudem eine Maskenpflicht auch auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen anordnen, wenn der Abstand wegen räumlicher Enge oder einer großen Anzahl an Personen nicht eingehalten werden kann.

Obergrenzen bei privaten Feiern und Versammlungen

Private Feiern mit mehr als 15 gleichzeitig anwesenden Menschen sind untersagt, sowohl in Wohnräumen als auch in umzäunten Gärten oder Höfen. Mehr als 25 Menschen dürfen es nicht sein, wenn in öffentlichen oder angemieteten Räumen gefeiert wird.

Sind es mehr als sechs Teilnehmer einer Feier außerhalb des eigenen Haushaltes, muss der Veranstalter dies drei Werktage vorher beim Gesundheitsamt des Kreises anmelden sowie Ort und Zeit des Treffens angeben.

Ab einem Inzidenzwert von 35 dürfen Gaststätten-Betreiber zwischen 23 und 6 Uhr keinen Alkohol ausschenken.

Regeln gelten für mindestens zehn Tage

All diese Verschärfungen gelten ab dem Tag der Bekanntgabe für mindestens zehn Tage, auch wenn der Inzidenzwert in der Zwischenzeit wieder unter die kritische Marke sinkt. Wird gegen diese Regeln verstoßen, drohen, je nach Schwere des Vergehens, zwischen 50 und 10.000 Euro Bußgeld. Welcher Verstoß wie viel kosten kann, regelt der entsprechende Bußgeldkatalog.

Einen Corona-Krisenstab soll es im Landkreis Potsdam-Mittelmark erst ab einem Inzidenzwert ab 50 geben, wie Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert der MAZ auf Anfrage mitteilte.

Von Luise Fröhlich