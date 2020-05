Potsdam-Mittelmark hat Probleme mit Zuverlässigkeit seiner Corona-Zahlen

Mittelmark

108 Neuinfizierte in sieben Tagen – das ist die „ Schallmauer“, die Potsdam-Mittelmark laut Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert nicht überschreiten darf, um eine Rücknahme der Lockerungen zu verhindern. „Da ist man darauf angewiesen, dass die Zahlen zuverlässig stimmen.“

Doch gerade Potsdam-Mittelmark hat damit Probleme. Dies wurde etwa gerade wieder deutlich, als es Verwirrung darum gab, wann zwei Familien mit Coronfällen aus dem Übergangswohnheim in Werder nach Teltow überstellt wurden. Am Dienstag wurde darüber informiert, dass sich der Vorfall am Freitag ereignet hatte. Später korrigierte der Kreis den Zeitpunkt des Umzuges ohne weitere Erklärung auf Donnerstag.

Zweiter Problemfall in Werder

Bereits in der Woche zuvor hatte es ein ähnliches Ereignis gegeben: Nachdem am Wochenanfang mehrere Tage keine neuen Toten gemeldet wurden, hieß es am Mittwoch, es gebe vier neue Fälle im Seniorenheim „Haus am Zernsee“ in Werder. Die Leiterin hatte in der Folge erklärt, zwei Bewohner wären bereits am Wochenende gestorben, was sie auch sofort gemeldet habe. Ein dritter Mensch war außerhalb des Kreises gestorben. Das wusste der Krisenstab, aber nicht die Heimleitung.

Wo genau es zu Verzögerungen kommt, ist nicht klar. Schwinzert versichert, dass nicht nur das Krisenzentrum täglich arbeitet. Auch einer der vier Standorte des Gesundheitsamtes sei an Wochenenden immer besetzt. Doch man sehe sich mit vielen Problemen konfrontiert, etwa mit Meldungen von Klinken an falsche Standorte – für Teltower Patienten nach Teltow-Fläming – oder Scans, die nach dem zweiten Mal Faxen nicht mehr leserlich seien. Um etwas Ordnung in die Zahlen zu bringen, hat nun ein Bundeswehrsoldat für den Kreis überprüft, ob die Krankenhäuser tatsächlich alle Entlassenen gemeldet haben. Haben sie nicht – und so konnte die Zahl hier gestern um 22 korrigiert werden.

15 Tote und 40 Infizierte zwischen Landkreis und RKI verloren gegangen

Auch wenn einige Genesene „gefunden“ wurden – es „fehlen“ 15 Tote und 40 Infizierte in der Statistik des Robert-Koch-Institutes ( RKI). Hier gibt es massive Abweichungen zu den Daten des Landkreises. So sind etwa die Corona-Sterbefälle beim RKI aktuell mit 24 statt 39 angegeben – und damit zwei Wochen im Rückstand. Die Zahl der Infizierten liegt mit 448 statt 488 eine Woche zurück. Das ist nicht neu: Am 24. April waren bereits 30 Tote vermeldet, im RKI Dashboard standen 13. Seit mindestens Anfang April sind diese Zahlen schlichtweg falsch.

Trotz mehrfacher Anfragen konnten oder wollten weder das RKI noch das Gesundheitsministerium oder der Landkreis plausibel erklären, woher diese massiven Abweichungen kommen, die in Brandenburg in diesem Ausmaß ausschließlich Potsdam-Mittelmark betreffen. Begründungen wie Verzögerungen bei der Eingabe können hier nicht greifen, da es sich dann laut RKI nur um Verschiebungen von ein oder zwei Tagen handeln würde. Das RKI arbeitet wissenschaftlich mit diesen Zahlen und sie sind Grundlage für politsche Entscheidungen.

Noch scheint nicht klar zu sein, welche Daten für die Bewertung der Einhaltung der „ Schallmauer“ herangezogen werden – die des Landes, des Kreises oder des RKI. Fest steht, dass es problematisch wird, wenn aufgrund von Fehlern, langsamen Meldewegen oder Nachmeldungen die Zahlen einen falschen Eindruck erwecken. Schließlich soll eine zweite Infektionswelle vermieden werden.

Von Konstanze Kobel-Höller